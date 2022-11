Aulnay-sous-Bois : 11 chiens retrouvés enfermés chez un homme qui faisait déjà l’objet d’une accusation pour maltraitance animale

Le contrevenant connu des forces de l’ordre pour ses actes de maltraitance envers ses chiens et un cochon en 2021 a fait l’objet d’un contrôle inopiné ce vendredi 21 octobre 2022.

La police ainsi que les bénévoles de l’association Action Protection Animale (APA) ont découvert cette fois-ci encore 11 toutous en piteux état.

Les chiens de race Dogue Argentin, American Staffordshire Terrier, Podencos et Bouledogue Américain étaient enfermés « dans des boxes non conformes et insalubres pour certains, encagés pour d’autres, tous étaient en défaut de soins et certains sont particulièrement maigres », comme l’a relaté Anne-Claire Chauvancy, présidente de l’APA, à Actu.

Heureusement, le signalement récolté d’un voisin a permis de mettre les pauvres bêtes en sécurité au sein du refuge. Elles reçoivent actuellement des soins par les bénévoles attentionnés. De même, un professionnel se charge de les rééduquer afin qu’elles soient de nouveau adoptables d’ici quelques mois.



Action Protection Animale

Une pratique écœurante

Le propriétaire a été une nouvelle fois auditionné par les policiers. Il semblerait qu’il utilisait, comme en 2021, ses chiens pour la chasse, ce qui est interdit avec ces races.

Il détenait également à cette époque un cochon laineux qu’il exploitait pour dresser ses canidés à l’attaque, pratique pareillement prohibée.

« Le jeune porc servait d’appât afin d’exciter les canidés, qu’il lâchait ensuite sur l’animal terrorisé », a déploré Anne-Claire Chauvancy. Le pauvre souffrait de plusieurs fractures ainsi que de nombreuses blessures dues à des morsures.

Malheureusement, le dossier était resté au point mort durant de longs mois, ce qui a permis au contrevenant de réitérer ses procédés scandaleux.

Il devra donc répondre de ses actes de maltraitance et de la détention sans autorisation de ses molosses, en récidive.