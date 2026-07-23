Achetée un jour plus tôt dans un salon du chiot, une jeune Beagle de 2 mois est exclue de sa famille car « elle faisait peur à ses enfants »

Daisy, la Beagle, n’aura passé que 24 heures dans sa nouvelle famille, avant d’être prise en charge l’association Youcare située dans l’Oise. Les acteurs locaux en faveur du bien-être animal sont révoltés face à la situation qui selon eux aurait pu être évitée si les autorités locales avaient pris la décision d’annuler l’événement de vente de chiens.

Le salon de Torcy-le-Mont a eu lieu malgré l’opposition qui s’est mobilisée. C’est à cette occasion que la Beagle de 2 mois a été adoptée par une famille, « sur un coup de tête ». Le lendemain, le refuge de l’association Youcare a reçu un appel de la part de la propriétaire souhaitant laisser sa jeune chienne adoptée la veille. 30 Millions d’Amis revient sur l’explication avancée par l’adoptante : « Elle nous a indiqué vouloir s’en séparer, prétendant que la chienne faisait peur à ses enfants ».

30 Millions d'Amis

« Cela démontre le manque de considération envers l’animal »

Révoltés, les bénévoles du refuge peinent à accepter la situation. N’ayant même pas de nom, la chienne est arrivée dans sa nouvelle famille juste après avoir été repérée lors du salon du chien. 24 heures auront suffi à la famille pour qu’elle refuse de donner suite. Un responsable du refuge explique : "Cela ne se serait jamais produit en refuge. Les associations demandent que l’animal soit présenté à toute la famille avant son adoption."

Après son arrivée au refuge, la jeune Daisy a pu rejoindre une famille d’accueil.

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« Prendre un animal doit être un acte réfléchi »

Achetée « sur un coup de tête, l’adoption de la chienne a pu se dérouler très rapidement dans cet événement qui s’est tenu dans l’Oise. Le marketing en place consiste à pousser à l’achat, et parfois ce sont des familles qui n’avaient pas envisager de vivre avec un animal qui se laissent tenter.

Pour les bénévoles de Youcare tout comme pour 30 Millions d’Amis, la faute serait dans les 2 camps, d’une part la stratégie commerciale du salon, et d’autre part le manque de réflexion des adoptants.

???? Achetée un jour, abandonnée le lendemain. Sans même avoir eu le temps de recevoir un prénom.... pic.twitter.com/hENcmHaDs7 — YouCare (@youcare_ngo) July 6, 2026

Des risques majeurs pour les chiens

Si dans certaines régions, notamment à Salon-de-Provence ou à Dijon les salons ont pu être annulés suite à la saisie des autorités locales par des ONG, le salon de Torcy-le-Mont a été maintenu, malgré les températures élevées qui exposent les animaux à des dangers de santé importants.

Depuis la loi du 30 novembre 2021, la vente de chiens et de chats est interdite en animalerie. Les associations sont à l’œuvre pour faire étendre cette réglementation aux événements commerciaux.