Accablés par la maladie, ces 5 chiens négligés ont été abandonné sur un parking

© Rick Chaboudy

Les bénévoles ayant pris soin des 5 chiens dont le propriétaire ne pouvait plus s’occuper n’avaient jamais vu un tel degré de négligence. Grâce à eux, les quadrupèdes ont vécu une véritable renaissance.

Le maître de 5 chiens de race Lhassa Apso avait contacté Critter Mama Rescue, une association basée à Ruskin en Floride, parce qu’il ne pouvait plus les garder. Il avait affirmé au directeur de l’organisation, Robin Roberts, que le propriétaire de son logement ignorait leur présence et que cela allait lui valoir des problèmes.

Les bénévoles n’étaient évidemment pas ravis que des animaux soient séparés de leur propriétaire, mais ils se disaient qu’ils présentaient le profil idéal pour être adoptés facilement par la suite : des chiens de race et en bonne santé (d’après ses dires). Ils ont vite déchanté lorsqu’ils les ont vus. Les malheureux quadrupèdes, 4 femelles et un mâle, étaient dans un état de négligence indescriptible. Leur poil était si sale et emmêlé qu’on ne pouvait voir ni leurs yeux, ni leurs pattes. L’odeur était insoutenable.

Face à l’ampleur de la tâche, Robin Roberts a appelé Rick Chaboudy, directeur de Suncoast Animal League (SAL). Ce refuge situé à Palm Harbor, toujours en Floride, était plus grand et bien mieux équipé pour s’occuper de cas aussi complexes.

Les chiens ont d’abord été emmenés chez Clint Wilson, un toiletteur professionnel qui met gratuitement ses compétences au service des animaux en difficulté. Lui, Rick Chaboudy et plusieurs bénévoles ont travaillé jusqu’au petit matin à nettoyer et à raser les Lhassa Apsos. Par la suite, ils ont été vus par le vétérinaire, qui a découvert qu’ils étaient infestés de parasites internes et externes, souffraient d’infections de la peau, des yeux et des oreilles, de malnutrition, de problèmes dentaires et de luxation de la rotule. Ce n’était pas tout : l’une de chiennes, Helen, était également atteinte d’une infection de l’utérus. Une autre, Lilly, avait des tumeurs mammaires qui, une fois retirée, se sont avérées cancéreuses. Quant à Sequoia, elle avait un trou dans la cornée. Tous étaient partiellement ou totalement aveugles.

Helen avait été achetée 13 ans auparavant en animalerie. Elle provenait d’un élevage basé dans l’Iowa et suspecté d’être une usine à chiots. L’âge des autres chiens a été estimé à 10 ans.

Après avoir été opérés, notamment pour retirer des dents extrêmement endommagés, et stérilisés, les 5 chiens ont eu l’occasion de rencontrer des gens pour être socialisés et réapprendre à faire confiance aux humains. Une cagnotte en ligne a permis de récolter 6100 dollars (près de 5400 euros) pour couvrir les frais vétérinaires. Mieux encore, tous ont été adoptés. Chacun d’eux a été présenté à sa nouvelle famille lors d’une cérémonie.

Sissy a été adoptée par Gloria Phillips, qui attendait ce moment depuis la disparition de son chien. Yvette et Jim Klausch sont devenus les nouveaux parents d’Achilles, le mâle. Helen a atterri chez Gloria Scott, habituée à prendre soin d’animaux aux besoins spécifiques. Lilly a été adoptée par Kim Tutsch, qui avait déjà 2 Teckels, alors que Mila Miller et son mari Ryan, propriétaires de 4 chats, ont accueilli Sequoia.