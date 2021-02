Abandonnée sur un parking, cette chienne a pleuré ses propriétaires pendant 9 jours sans jamais vouloir être sauvée

Abandonnée sur un parking, une chienne hurlait sa détresse pendant plus d’une semaine, jusqu’à ce qu’une bénévole se porte à son secours. Son sauvetage n’était toutefois pas encore acquis, car l’animal restait très méfiant.

D’après la SPA, plus de 100 000 animaux sont abandonnés en France chaque année. Ces derniers sont non seulement confrontés à la solitude et à la peur en se retrouvant livrés à eux-mêmes, mais ils souffrent en plus de traumatismes qui deviennent difficiles à effacer par la suite. C’est ce qu’a vécu une chienne appelée Samantha, et dont l’histoire se déroule non pas en France, mais aux Etats-Unis.

Samantha avait été abandonnée par sa famille sur un parking à Memphis, dans l’Etat du Tennessee. Depuis, elle ne cessait de hurler, autant pour exprimer son désarroi que pour appeler à l’aide, raconte I Love My Dog So Much. Les automobilistes passaient sans lui prêter grande attention. Une situation qui a duré 9 jours, jusqu’à l’arrivée de Mary Murphy.

Patience et amour, clés de la transformation de Samantha

Cette dernière porte secours aux chiens en difficulté avec son association Arrow Dog Rescue. Elle s’attendait à un intervention difficile, mais pas à ce point. Samantha ne se laissait pas du tout approcher, encore moins toucher. La bénévole a dû attendre encore 3 jours et demi, mais sa patience a fini par payer. Ce qui a facilité les choses, c’était le fait qu’elle était accompagnée de son chien. En voyant son congénère, Samantha est devenue moins méfiante.

Mary Murphy a pu l’emmener au refuge, où toute l’équipe a pris soin d’elle et l’a aidée à se sentir aimée et en sécurité. Arrow Dog Rescue a partagé son histoire via sa page Facebook, suite à quoi de nombreuses personnes ont exprimé leur souhait de l’adopter.

Une famille aimante a ainsi été trouvée pour la chienne. Ses nouveaux maîtres ont fait preuve de persévérance eux aussi, car Samantha était toujours traumatisée par son abandon. Avec le temps et la bienveillance de ses propriétaires, elle a réappris à faire confiance aux humains et profite de sa toute nouvelle vie.

