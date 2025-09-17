Abandonnée, squelettique et incapable de marcher, cette chienne errante renaît grâce à l’amour d’une femme au grand cœur

Une pincée d’amour, une autre de bienveillance et, enfin, une poignée de soutien, ont été les ingrédients nécessaires pour permettre à Sena de se transformer. La chienne, en état de détresse lors de son sauvetage, est presque méconnaissable à ce jour grâce à la détermination d’une femme au grand cœur.

En thaï, soit l’une des langues parlées en Thaïlande, Sena signifie “battant”. Beth Westwood a donné ce nom à sa chienne, car il symbolisait le combat qu’elle avait mené jusqu’à présent pour faire partie de ce monde. Dans un état pitoyable au moment de son sauvetage, les soins reçus, ainsi que l’amour de sa maîtresse, l’ont totalement changée.

Sena est une ancienne chienne errante. Dans la rue, elle était absolument vulnérable . Quand Beth l’a croisée pour la première fois, la pauvre boule de poils avait la fourrure en lambeaux. Elle semblait souffrir d’un problème cutané. Par ailleurs, sa fine couche de pelage laissait entrevoir sa maigreur.

Des bons soins

Sena était effectivement squelettique et les photos datant de cette période sont difficiles à regarder. Pourtant, Beth n’a pas détourné le regard lorsqu’elle l’a croisée. Au contraire, la laisser dans une telle situation était tout bonnement impossible pour la bienfaitrice, alors elle a décidé de s’occuper d’elle. Elle n’avait pas la certitude d’y arriver, mais elle a essayé : « Elle ne le sait pas encore, mais elle ne sera plus effrayée dans la rue et sa vie sera pleine de câlins, d’amour et de nourriture », écrivait sa sauveteuse.

Au fil des jours, Sena a commencé à reprendre du poids, puis ses poils se sont mis à repousser. Son visage aussi s’est transformé, car elle a gagné confiance en elle. Quand Beth l’a rencontrée pour la première fois, elle était traumatisée et refermée sur elle-même. Désormais, Sena respire la bonne humeur et arbore un grand sourire sur son minois.

A lire aussi : Volée puis retrouvée au bout de 11 années, une chienne séniore réapprend à vivre auprès de son maître

Témoins de ses progrès, les internautes qui ont suivi sa transformation ont été touchés par son évolution et ce qu’elle est devenue : « Une transformation tellement incroyable petite Sena », écrivait une personne ; « Je n’arrive pas à croire à une telle transformation, vous avez été incroyables », saluait un autre utilisateur de la plateforme.

Dans son malheur, Sena a eu une chance inouïe de tomber sur quelqu’un qui s’est battu pour elle. Aujourd'hui, la chienne est épanouie auprès de sa sauveteuse et des autres membres de la famille.