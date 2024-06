Abandonnée puis adoptée, Dory la chienne trouve enfin une famille aimante (vidéo)

Depuis quelques jours, Dory, une femelle Carlin d’un an, est chouchoutée par Leslie Mosier and Rob Chianelli, ses nouveaux propriétaires. Ceux-ci l’ont récemment adoptée et depuis, la chienne nage dans le bonheur. Sa nouvelle famille est vite parvenue à lui faire oublier son passé difficile.

Dory a été retrouvée en train d'errer dans un champ de Bay Area, en Californie (États-Unis). Selon ses maîtres, relayés par Parade Pets, elle aurait été abandonnée au milieu de nulle part et a dû se débrouiller jusqu’à ce qu’une bonne âme la retrouve. Confiée à l’organisme Tiny Paws Pug Rescue, elle a été placée à l’adoption par la suite.

@dougthepug / TikTok

Une évidence

Quand Leslie et Rob l’ont vue pour la première fois, ils ont immédiatement eu le coup de cœur. Ils sont déjà propriétaires d’un chien de même race, Doug, célèbre sur les réseaux sociaux. D’après eux, le canidé avait besoin d’un compagnon dans sa vie : « Cela fait un moment maintenant que Doug nous dit à sa manière qu'il est prêt et ouvert à vivre avec un frère ou une sœur chien. Chaque fois que nous gardions des animaux pour des amis, Doug s'illuminait vraiment, puis il devenait très triste quand ils partaient » témoignaient-ils sur TikTok.

De leur côté, Leslie et Rob se sentaient prêts à accueillir une seconde boule de poils. Puisque toutes les étoiles étaient alignées, ils ont candidaté pour adopter le canidé et ont reçu un avis favorable de la part des sauveteurs. Quelques jours plus tard, ils attendaient Dory à l’aéroport.

#dougthepug #pug #dogsoftiktok ? Coming Home - Part II - Skylar Grey @dougthepug Doug’s biggest news yet…meet his little sister, Dory!!! Dory is a 1 year-old rescue from Tiny Paws Pug Rescue. She was found after being dumped in a field in the Bay Area and was in need of a safe, happy and loving home. We feel like the luckiest people in the world to have her join our family and Doug cannot wait to be a big brother! Doug has been telling us in his own way for a while now that he was ready and open to a dog sibling. Whenever we would petsit for friends Doug truly lit up and he’d get so sad when they left. After a very tough year as a family, we realized we were also ready to fill our home and hearts with more joy and love, and to help a pug in need was the cherry on top. And so, Dory entered our lives. From the moment we saw her face from the rescue, it was an instant knowing…she was the missing piece to our family. Dory will now be so spoiled and loved not only by us, but hopefully all of you! Let the adventures of Doug and Dory begin! ?????? #rescue

Un nouveau départ réconfortant

Pour les chiens de refuge, il peut être difficile de s’adapter à une nouvelle maison, d’autant plus lorsque la vie a été semée d'embûches par le passé. Mais Dory s’est vite sentie en confiance auprès de ses humains pour la vie. Dans une vidéo, on l’entend aboyer joyeusement quand sa maîtresse la câline : « Dory, sort de plus en plus de sa coquille chaque jour. Nous nous sentons tellement chanceux de lui offrir l’amour qu’elle mérite ».

