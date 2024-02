Une chienne prête à mettre bas retrouvée enfermée dans une cage réalise un exploit juste après son sauvetage

La douce Adira a vécu des moments très sombres pendant sa grossesse. Son ancien propriétaire l’a abandonnée dans une cage étroite, la laissant seule alors même qu’elle s’apprêtait à accoucher. Des bienfaiteurs l’ont découverte et l’ont placée en sécurité. Une chaîne de solidarité s’est mise en place autour d’elle.

Les membres du Valentine's Second Chance, refuge de Kansas City, dans le Missouri (États-Unis), ont sauvé une chienne abandonnée nommée Adira et les 12 petits qu’elle portait dans son ventre. Depuis, la petite famille a pris un nouveau départ entre les bonnes mains de ses sauveteurs. Elle a même eu le droit à une séance photo privilégiée pour doubler ses chances d’être adoptée.

Adira est une chienne « douce et gentille », mentionnait le personnel de l’organisme, relayé par People. Pourtant, son ancien détenteur n’a eu aucun scrupule à l’enfermer dans une cage, puis à la laisser seule, livrée à elle-même. La pauvre vivait parmi ses excréments et devait en plus se préparer à mettre bas dans ces conditions atroces.

Une chienne au grand cœur

Par chance, un bon Samaritain l’a repéré et a immédiatement contacté le Valentine's Second Chance pour obtenir de l’aide. Les bénévoles sont allés chercher la femelle sur les lieux, puis lui ont fait une place au refuge. Malgré tout ce qu’elle avait vécu, Adira n’avait pas une once de méchanceté. Elle a attendri le personnel, qui lui a réservé une belle surprise.

Pour honorer cette future mère chienne, il lui a organisé une séance photo de grossesse dans un cadre romantique. Les photos de la belle Adira ont été partagées sur les réseaux sociaux par la suite et ont reçu beaucoup de commentaires positifs.

Une surprise en cachait d’autres

Quelques semaines plus tard, Adira donnait naissance à 12 chiots après 28 heures de travail. S’occuper d’une telle portée n’était pas une mince affaire, mais elle a pu compter sur le soutien des bienfaiteurs et tous ont grandi en bonne santé. Le récit des boules de poils a touché la communauté, mais également la marque Pedigree qui n’a pas hésité à leur offrir une seconde séance photo, cette fois-ci avec toute la famille.

De sublimes photos ont été prises à cette occasion et ont fait fondre le cœur des internautes une fois publiées sur Facebook. Adira et ses petits ont tous fini par trouver leur famille pour la vie, ouvrant un nouveau chapitre de leur histoire.