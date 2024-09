Abandonnée chez le vétérinaire à l'âge de 10 ans, une chienne malade cherche un foyer pour vivre ses derniers jours entourée d'amour

Aveugle d'un œil, malade et âgée, Skylar a été négligée toute sa vie. La pauvre chienne pensait néanmoins continuer de vieillir auprès de ses propriétaires, mais ceux-ci en ont décidé autrement. Lors d’une visite chez le vétérinaire, ils l’ont tout simplement laissée derrière eux, sans aucun remords. Aujourd’hui en sécurité dans un refuge de Californie (États-Unis), Sky cherche un foyer où elle pourrait enfin profiter d’une retraite paisible entourée d'amour.

Lorsqu’on aime les animaux, les abandons fendent toujours le cœur, mais lorsque ceux-ci surviennent au moment où les boules de poils ont le plus besoin de l’amour de leurs maîtres, ils sont encore plus déchirants. C’est ce qui est malheureusement arrivé à Skylar, une chienne borgne et âgée d'au moins 10 ans qui a été abandonnée par ses propriétaires chez le vétérinaire en raison d'un problème de santé.

Une chienne négligée depuis longtemps

Lorsque Skylar (Sky) est arrivée au refuge de Good Dog-Dog Talk Animal Rescue à Brea, en Californie (États-Unis), le personnel a rapidement compris que ses précédents propriétaires ne s'étaient pas très bien occupés d'elle.

Good Dog - Dog Talk Inc. / Facebook

« Avec ses allergies, ses ongles trop longs et son extrême maigreur, il est clair qu'elle a passé ses journées négligée dans un jardin », a expliqué un porte-parole du refuge à Newsweek. « Très probablement utilisée pour la reproduction puis mise de côté, Sky mérite tellement plus. »

Good Dog - Dog Talk Inc. / Facebook

La pauvre bête qui pesait à peine 14 kilos avait en effet été laissée sans remords chez le vétérinaire. « Ses propriétaires, qui l'avaient depuis qu'elle était chiot, l'ont amenée chez le vétérinaire un jour et ont décidé qu'ils n'en voulaient plus », a tristement déclaré le porte-parole de l'association de sauvetage.

L’épreuve du refuge

Le refuge peut être un endroit éprouvant pour les toutous et Sky a rencontré des difficultés compréhensibles à son arrivée. La situation s’est toutefois améliorée lorsqu’elle a pris conscience qu’elle était désormais en sécurité.

Good Dog - Dog Talk Inc. / Facebook

« Elle était très timide quand elle est arrivée et un peu nerveuse. Mais cela ne l'a pas empêchée de dévorer sa nourriture. Après lui avoir donné un bain, nous nous sommes assis dans la cour et elle a simplement posé sa tête sur nos genoux. », a expliqué le personnel du refuge.

Compte tenu de son âge et de son état de santé, il est difficile de savoir ce que l'avenir réserve à Sky, mais le refuge aimerait la voir adoptée pour qu’elle puisse passer ses dernières années en paix.

« Sky est le chien le plus adorable, […] elle serait certainement une excellente compagne et elle est si gentille. », ont ainsi affirmé ses anges gardiens. Souhaitons à Sky de trouver enfin un foyer aimant où profiter d’une retraite heureuse bien méritée.