Abandonné chez le vétérinaire, ce chien malade est revenu au sommet !

© Liz Ford

Pour sa première visite chez le vétérinaire en 5 ans, un chien est dans un tel état que les vétérinaires demandent à sa propriétaire de le mettre sous leur tutelle.

Dobby est un chien de type Bichon âgé de 5 ans. Sa propriétaire ne l’avait jamais emmené chez le vétérinaire, car elle redoutait les dépenses que cela engendrerait.

Elle l’a emmené à la clinique vétérinaire low-cost Concerned Citizens for Animal Welfare, en Floride, en Janvier 2016. En le voyant, les spécialistes et leurs assistants étaient effarés de son état.

Le chien était non seulement extrêmement mal-nourri, mais il avait aussi de graves problèmes de peau. Tout son épiderme était rouge et ensanglanté. Ses griffes étaient si longues qu’elles s’enroulaient sur elles-mêmes et perçaient ses coussinets. Sa propriétaire avait avoué avoir eu recours à un produit pour tapis en guise de traitement contre les puces. Les praticiens l’ont suppliée de se décharger du chien et de leur en céder la garde. Elle avait tout de suite accepté, déclare Sara Harper de la clinique au Dodo.

Bien que fermée ce jour-là, la clinique a ouvert ses portes spécialement pour Dobby afin de commencer immédiatement son traitement. Les vétérinaires lui ont coupé les griffes, l’ont nettoyé et ont commencé à le préparer pour ses analyses et ses soins. Le chien souffrait énormément mais ne se plaignait pas. Au contraire, il était extrêmement reconnaissant qu’on s’occupe de lui. Ses yeux étaient remplis d’amour pour les personnes qu’il devinait être ses sauveurs.

Le refuge Pawsibilities Rescue s’est ensuite chargé de prodiguer les traitements de Dobby. Des mois et des mois ont été nécessaires pour que sa peau guérisse et que ses poils repoussent.

Liz Ford avait rempli les formulaires nécessaires à l’adoption de Wylie, un autre chien du refuge. Mais en voyant Dobby, elle a su qu’il devait aussi faire partie de sa famille. Toujours sous traitement, Dobby ne pouvait pas encore quitter la structure d'accueil.

Quelque temps après, Ford a assuré le refuge qu’elle se chargerait de soigner le canidé. Lorsque Wylie et Dobby se sont revus, ils se sont tout de suite reconnus. Dobby allait non seulement bientôt guérir, il avait aussi une nouvelle famille aimante et un frère.

Dobby a maintenant retrouvé son beau pelage blanc.