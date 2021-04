Abandonné sur le bord d’une route avec une chaîne enfoncée dans le cou, ce chien commence un nouveau chapitre de sa vie

Grâce à la personne qui l’avait découvert, le refuge l’ayant pris en charge, la famille l’ayant accueilli et une belle mobilisation sur les réseaux sociaux, Cain est aujourd’hui à mille lieues du calvaire qu’il avait subi. Ce chien abandonné et négligé par ses anciens propriétaires vient de commencer sa nouvelle vie.

6 mois après son sauvetage, un chien abandonné et maltraité s’est remis de ses blessures et a rejoint sa nouvelle famille, comme le rapportait WRTF ce jeudi 29 avril.

En octobre 2020, Cain avait été découvert sur le bord d’une route dans le comté de Carroll, dans l’Ohio, par un passant. Il était 1h30 du matin. Le canidé avait une lourde chaîne rouillée autour du cou et profondément enfoncée dans la peau.

Harrison County Dog Pound Volunteers

La personne avait ensuite contacté Cindi Yanez, coordinatrice au sein de l’association locale Harrison County Dog Pound Volunteers, qui a pris le chien en charge.

Mal en point, Cain a passé 2 semaines en clinique vétérinaire, puis a été confié à une famille d’accueil.

Forte mobilisation sur les réseaux sociaux

Son histoire a suscité une grande émotion après avoir été partagée sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont proposé leur aide, notamment en participant à la cagnotte ouverte par Harrison County Dog Pound Volunteers. Cette dernière avait pour but de constituer une récompense pour obtenir des informations permettant l’arrestation des anciens maîtres de Cain. Ils ont effectivement été identifiés et reconnus coupables d’abandon et de cruauté envers un animal.

Les fonds récoltés ont également servi à couvrir les dépenses liées aux soins du chien. Les contributions à la cagnotte provenaient de tout le pays, notamment de l’Utah et de la Californie.

Une nouvelle famille pour Cain et Annie

Finalement, Cain a été adopté, comme l’a annoncé hier l’association sur sa page Facebook. Il a rejoint sa nouvelle famille, qui vit à Pittsburgh dans l’Etat voisin de la Pennsylvanie. Il n’a pas découvert sa maison seul, puisque ses nouveaux propriétaires ont également adopté Annie, une chienne sauvée il y a quelques années par la même organisation.

Annie avait été abandonnée dans une cage, dans le garage d’une maison vide. Son ancien maître avait été condamné à une peine de prison et interdit de détenir des animaux.