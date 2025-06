Abandonné sans raison à un poteau, ce chien sauve la vie d’un chiot d’un mois en lui donnant son sang (vidéo)

Bronson, un croisé Pitbull d’un an et demi, a été abandonné devant le refuge Austin Pets Alive!, basé au Texas (États-Unis). Pris en charge et bichonné par les membres de l’organisme, il a traversé cette épreuve difficile et est désormais prêt à rejoindre une famille aimante. Ses bienfaiteurs auront certainement bien du mal à lui faire leurs au revoir le jour où il partira, d’autant plus que l’animal a laissé une trace indélébile au chenil.

Le chenil, justement, a marqué un tournant dans la vie du quadrupède. C’est ici que son ancien quotidien s’est arrêté, quand son maître a décidé de l’attacher contre un poteau, rapportait USA Today. Bronson a été découvert par le personnel et est pris en charge. Son maître n’a jamais été retrouvé, alors, il a été placé à l’adoption.

Austin Pets Alive! / Facebook

Un don crucial

Le toutou s’est installé parmi les autres pensionnaires en attente d’une famille. Pendant son séjour, d’autres boules de poils sont arrivées, dont l’une dans un état critique. Elle avait été sauvée avec le reste de sa fratrie, mais était particulièrement faible. Des examens médicaux ont démontré qu’elle souffrait d’une anémie sévère et qu’elle avait besoin d’une transfusion sanguine pour survivre.

Bronson était le parfait candidat pour aider ce chiot d’un mois, nommé Nemo. Le grand chien a été désigné pour effectuer un don de sang et a coopéré pendant tout le processus. Quelque temps plus tard, la santé du petit s’est améliorée : « Grâce à Bronson et aux soins experts de l'équipe de la clinique APA!, Nemo s'est stabilisé et est maintenant en famille d'accueil, guérissant aux côtés de ses frères et sœurs et devenant plus fort chaque jour », partageait un porte-parole.

La générosité de Bronson a permis à Nemo d’obtenir une seconde chance dans la vie. Les 2 seront toujours liés, d’une certaine manière. Les sauveteurs, eux non plus, n’oublieront jamais ce que le toutou a fait pour son congénère. À présent, le plus beau cadeau qu’ils pourraient lui faire serait de lui trouver une famille pour la vie.