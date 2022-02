Abandonné et obèse, ce Bull Terrier entame une magnifique transformation grâce à sa nouvelle propriétaire

Piégé dans le cercle vicieux de l’obésité, Claude le Bull Terrier voyait son état empirer de jour en jour, avant son abandon puis son adoption par Mel. Cette dernière s’était donné pour mission de sauver ce chien et y est parvenue.

Autrefois obèse et incapable de faire le moindre effort, un Bull Terrier a perdu une trentaine de kilogrammes depuis son adoption par un couple, comme le rapportait le média britannique Metro.

Claude, le chien en question, est âgé de 6 ans. Il avait été abandonné dans un refuge par son ancien propriétaire, qui l’avait vraisemblablement nourri à l’excès. Il a ensuite été adopté, en avril 2021, par Mel Herbert, employée d’un chenil. Son sort l’attristait et elle s’était fait la promesse de lui faire perdre du poids, avec l’aide son compagnon Chris.

Le canidé pesait 59,5 kilogrammes à l’époque. Il était si lourd que sa maîtresse avait toutes les peines du monde à le porter, notamment pour le faire monter dans sa voiture. Après une visite chez le vétérinaire, Mel et Chris ont mis en place un programme pour le faire maigrir.

Les repas de Claude étaient limités à 235 grammes par jour, et le chien effectuait de courtes promenades quotidiennes. L’animal se déplaçait difficilement et s’essoufflait rapidement. Au fil des jours et des semaines, il réalisait de remarquable progrès ; ses sorties s’allongeaient, son poids s’amenuisait et sa personnalité enjouée se révélait.



Mel Herbert / Facebook

En bonne santé malgré quelques séquelles et plus heureux que jamais

8 mois plus tard, le chien pesait désormais 27,1 kilogrammes. Sa transformation était spectaculaire, impressionnant même les vétérinaires.

Mel Herbert / Facebook

Son obésité passée a laissé des séquelles, notamment une détérioration des disques intervertébraux (disques se trouvant entre les vertèbres) et de la peau en excès. Ses propriétaires l’aident toutefois à compenser par des séances d’hydrothérapie pour renforcer ses muscles dorsaux et un nettoyage plus poussé de sa peau. Pour le reste, Claude est en bonne santé et plus heureux que jamais.