Abandonné et handicapé, ce Berger Allemand réapprend à marcher grâce à l'amour et au soutien d'un couple (vidéo)

Abandonné et handicapé, ce Berger Allemand réapprend à marcher grâce à l'amour et au soutien d'un couple (vidéo)

Ceci est l'histoire réconfortante d'un jeune couple qui a tenté d'améliorer la qualité de vie d'un chien abandonné et mal en point. L'animal a connu des premiers jours difficiles, mais il a fait preuve de courage pour surmonter les épreuves. Et il ne l'a pas fait tout seul.

Doc est un Berger Allemand de 10 ans. Son ancien propriétaire l'a laissé dans un refuge, car il n'a pas été en mesure de lui fournir les soins médicaux nécessaires. Le chien souffre de myélopathie dégénérative, une pathologie douloureuse qui s'attaque progressivement au système nerveux.

Incapable de marcher normalement, tout portait à croire que Doc resterait handicapé pour le reste de sa vie. Jusqu'au jour où...

Une rencontre qui a changé une vie

L'existence du canidé a été bouleversée par l'arrivée de McKenzie et de son fiancé. Lorsqu'ils ont découvert le Berger Allemand, ils ont immédiatement senti une connexion entre eux, rapporte Bright Side.

Conscients de son état et des nombreux soins à lui apporter au quotidien, ils ont quand même décidé de lui donner la chance que son ancien maître ne lui a pas accordée et l'ont adopté. McKenzie, très émue, a acheté nourriture, friandises, jouets et autres accessoires pour le bien-être du nouveau membre de la famille.

Détermination et amour sont au rendez-vous

Le couple a tout fait pour rendre la vie de Doc meilleure. Il l'a notamment aidé à se déplacer. Pour ce faire, McKenzie et son compagnon ont mis au point un système simple permettant de soutenir les parties de son corps victimes de la douleur. Ils ont utilisé un bandage pour attacher la hanche du chien, dans le but de soutenir son poids et donc de l'encourager à se mouvoir.

Grâce à leur patience et leur dévouement, Doc a eu la force de se tenir sur ses 4 pattes ! Il a réussi à faire quelques pas dans le jardin. Après ce remarquable triomphe, ses bienfaiteurs ont perpétué cette pratique et ont cherché à stimuler ses muscles tous les jours.

Au fil du temps, Doc a été capable non seulement de rester debout, mais aussi de marcher et de courir. Le bandage, appliqué au début, est devenu inutile. Avec amour et persévérance, McKenzie et son conjoint ont offert le plus beau des cadeaux à leur protégé.

A lire aussi : Un chien sauvé de la rue et de la gale diffuse le bonheur grâce à son "sourire" communicatif !

Même si cela a semblé impossible, notamment aux yeux des vétérinaires, Doc peut désormais gambader à sa guise.