Abandonné en raison de problèmes cardiaques, ce chien explore le monde depuis le sac à dos de sa nouvelle propriétaire

Huey souffre de plus d’une maladie, mais cela ne l’empêche pas d’enchaîner voyages et découvertes grâce à une jeune femme déterminée à lui donner une chance. A ses côtés, le quadrupède connaît une nouvelle vie après l’abandon.

American Bully d’un an, Huey a été abandonné par ses maîtres qui voulaient en faire un chien reproducteur, mais y avaient renoncé en découvrant qu’il était malade. Ce canidé présente un souffle cardiaque et un prolapsus urétral, entre autres pathologies qui le privent de bon nombre d’activités.

Huey avait une sœur, Penelope, qui souffrait aussi de maladies cardiaques. Malheureusement, la chienne est récemment décédée. Emmené en clinique vétérinaire, il y a rencontré Rissa Royce, qui y travaille. Elle l’a accueilli chez elle le soir-même et ils ne se sont plus quittés depuis.

Elle lui a promis de lui offrir la meilleure vie possible

Après la disparition de Penelope, Rissa Royce a fait la promesse à Huey « de lui offrir la meilleure vie possible. Les meilleurs vétérinaires, le meilleur cadre de vie et les meilleurs voyages », indique-t-elle à Daily Star. Elle l’emmène souvent en randonnée et à la découverte de somptueux paysages dans son sac à dos.

Oakley le Pitbull, l’un des autres chiens de la vétérinaire (elle en a 7 au total), les accompagne systématiquement dans ces palpitantes aventures. Ensemble, ils ont visité la Géorgie et le Little Grand Canyon dans l’Utah. La prochaine destination sera le Colorado.

« J’adore voyager avec eux, parce que cela brise les stéréotypes » concernant les Pitbulls, Bullies et autres racines canines souffrant de leur réputation. Les gens viennent les rencontrer, les caresser et discuter avec leur maîtresse. Après cela, leur perception de ces chiens change.

Huey a vraiment de la chance que son destin ait croisé celui de cette formidable jeune femme.

