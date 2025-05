Abandonné avec ses affaires éparpillées sur le sol, ce chien recroquevillé sous un banc réapprend à faire confiance

Le 10 mai dernier, la SPCA d’Écosse a récupéré un chien abandonné par son propriétaire. Le pauvre animal était apeuré et n'avait plus personne sur qui compter. Il était effrayé quand les sauveteurs sont arrivés et s'est renfermé sur lui-même au refuge. L’association a partagé son récit pour éveiller les consciences sur les abandons irresponsables.

Les conséquences de tels actes peuvent être dramatiques sur certains animaux. Le Border Collie retrouvé par la SPCA en est la preuve vivante. La boule de poils a été localisée près de buissons à Livingston (Écosse). Elle avait trouvé refuge sous un banc en bois et s’était recroquevillée sur elle-même, terrorisée.

Scottish SPCA

Une chienne déboussolée

Quand les sauveteurs ont tenté de l’approcher, le chien s’est tout de suite mis sur la défensive. Ils ont alors tenté de gagner sa confiance, progressivement, et sont parvenus à le faire grimper dans leur véhicule. Ils l’ont emmené au refuge, ainsi que toutes ses affaires. En effet, le Border Collie avait été abandonné avec les souvenirs de son ancienne vie.

Sur les lieux, ses bienfaiteurs ont récupéré sa cage, ses accessoires, de la nourriture et d’autres objets lui appartenant. Comprenant qu’il avait un propriétaire, ils ont tenté de retrouver celui-ci en scannant la micropuce de l’animal. Ce dernier était bien identifié, mais les coordonnées renseignées étaient obsolètes. Il n’était donc pas possible de retrouver son maître.

Scottish SPCA

Un stress intense

Le canidé est désormais pris en charge par le personnel de la SPCA. Il se remet doucement de ses émotions, car cette épreuve a été très difficile pour lui : « Il a été laissé dans un état de vulnérabilité extrême, tant physique qu'émotionnelle », partageait un porte-parole du refuge.

Celui-ci a ajouté que les membres des associations étaient toujours disponibles pour aider les propriétaires en détresse. Ils accueillent les propriétaires et les conseillent, voire débloquent des aides dans certains cas. Le but étant d’éviter qu’un animal se retrouve en détresse, comme l’a été le Border Collie : « Un seul appel peut faire la différence entre la sécurité et la souffrance ».