Abandonné à 2 reprises, ce chien suit son instinct et choisit lui-même sa maison

Leilani Slocumb, originaire de Géorgie, (États-Unis), rentrait chez elle après avoir déposé ses enfants à l’école lorsqu’une silhouette l’a interpellée. C’était celle d’un chien errant installé sur son palier. Son grand cœur l’a conduite à secourir l’animal et lui offrir la vie qu’il méritait depuis toujours.

Le canidé a d’abord eu peur en voyant la femme s’approcher de lui. Il a couru vers le jardin et s’est caché dans l’herbe. Mais Leilani savait comment l’amadouer. Elle est allée chercher de la nourriture et il avait si faim qu’il a baissé sa garde. Ses côtes saillantes et son appétit vorace laissaient penser qu’il n’avait pas mangé depuis longtemps.

Il a été abandonné plusieurs fois

En confiance avec sa bienfaitrice, il a accepté de la suivre dans la maison et s’est doucement installé. L’époux de Leilani et sa belle-fille lui ont préparé un bain, puis la famille a programmé un rendez-vous chez le vétérinaire. Le toutou baptisé Bo a été conduit à la clinique pour un examen de santé. Une micropuce a été détectée pendant le rendez-vous et ses propriétaires ont été contactés.

Ceux-ci ont déclaré qu’il ne leur appartenait plus depuis 6 mois, car il l’avait donné à une autre famille. Ils ne souhaitaient donc pas le récupérer et personne ne s’est manifesté par la suite. Pour Leilani et ses proches, c’était une évidence, Bo resterait avec eux : « Nous avons dit au vétérinaire que nous le prendrions et que nous lui donnerions tous les soins dont il avait besoin » témoignait la bonne Samaritaine, relayée par The Dodo.

« Il sait qu'il est à la maison maintenant »

Bo est donc rentré chez lui aux côtés de sa nouvelle famille. Il devait suivre un traitement contre la gale, mais se portait très bien : « Nous sommes rentrés à la maison et Bo s'est immédiatement roulé par terre. Il n’a jamais été aussi heureux » affirmait Leilani. C’était comme s’il avait choisi sa propre maison et qu’il savait que cette fois-ci, c’était la bonne.