A la recherche d'une chienne perdue depuis des mois, ils découvrent une petite famille affamée et en quête d'une vie meilleure

Ellie Mae, croisée Labrador Retriever d’un an et demi, est introuvable depuis 3 mois. Sa famille, qui habite Fair Play en Caroline du Sud (Etats-Unis), la recherche sans relâche.



Ellie Mae / Facebook

Elle s’était échappée du jardin pour courir après un écureuil en septembre dernier, d’après FOX Carolina. Ellie Mae était partie avec sa sœur, mais celle-ci était rentrée à la maison au bout de 45 minutes. Ses propriétaires, qui l’avaient adoptée à l’âge de 6 semaines alors qu’on l’avait abandonnée devant chez eux, sont extrêmement inquiets.

Ils ne cessent de ratisser les environs, notamment les zones boisées, de partager des avis de recherche sur les réseaux sociaux et de distribuer des affichettes en espérant que quelqu’un l’aperçoive. Ils ont reçu l’aide de l’organisation locale Anakin’s Trails Stray and Pet Recovery, ainsi que d’un pilote de drone. Des caméras ont été placées un peu partout dans le secteur.

L’une d’elles a capturé une scène inattendue à une poignée de kilomètres de là, du côté de Hartwell dans l’Etat voisin de la Géorgie. Une chienne ressemblant à Ellie Mae a, en effet, été filmée sur un point de nourrissage. Elle avait mis bas récemment.



Ellie Mae / Facebook

9 vies sauvées, en attendant le retour d’Ellie Mae

La famille d’Ellie Mae était déçue dans un premier temps, constatant qu’il ne s’agissait pas de leur amie à 4 pattes, mais elle a tout de suite décidé de lui venir en aide. Elle lui a laissé davantage de nourriture et a continué de l’observer. Elle a ainsi trouvé 4 de ses chiots, ce qui a amené Anakin’s Trails Stray and Pet Recovery à installer une autre caméra et des croquettes pour s’assurer qu’aucun petit canidé ne soit oublié. 4 autres ont été repérés peu après.

La maman, qui a été appelée Willow, et ses 8 petits ont tous été pris en charge par l’association The Paw Project. Ils ne connaîtront plus l’errance et seront bientôt proposés à l’adoption.

A lire aussi : Ce chiot apprécie ses premières caresses alors qu'il souffre de la gale (vidéo)



The Paw Project / Facebook

Les recherches se poursuivent en ce qui concerne Ellie Mae.