À la découverte de Blooming Pets, la plateforme de garde à domicile adaptée à tous les animaux

Quand on a plusieurs animaux, trouver une solution de garde peut vite tourner au casse-tête. Blooming Pets simplifie la vie des propriétaires grâce à une plateforme de mise en relation pour la garde d'animaux à domicile. Ouverte à tous les animaux, sans exception, elle leur permet de rester chez eux, dans leur environnement familier, pour préserver leurs repères et leur bien-être. Présentations.

En France, le pet-sitting séduit de plus en plus de propriétaires d’animaux. Soucieux du bien-être de leurs compagnons, ils recherchent des solutions plus souples et moins stressantes que les pensions ou les chenils traditionnels, c’est pourquoi beaucoup d’entre eux privilégient désormais la garde d'animaux à domicile. C’est dans ce contexte qu’a vu le jour Blooming Pets , une plateforme française dédiée au pet-sitting.

Une plateforme spécialisée dans la garde à domicile de tous vos animaux

Blooming Pets est né dans les Hauts-de-France d’un constat simple : il est souvent difficile de trouver une solution de garde adaptée lorsque l’on possède plusieurs animaux ou des profils plus atypiques. Fondée par des passionnés eux-mêmes confrontés à cette problématique avec un foyer composé notamment d’un chien catégorisé, de chevaux, de chats et de poules, la plateforme propose une alternative plus humaine aux pensions traditionnelles.

Ici, aucune discrimination : tous les animaux sont les bienvenus, sans distinction de race, d’espèce ou de nombre. Blooming Pets met ainsi en relation les propriétaires avec des pet-sitters indépendants sélectionnés, capables de s’occuper de chiens, de chats, de NAC (lapins, furets, poissons rouges, perruches, lézards, tortues...), de chevaux ou d’animaux de ferme. De même, les services proposés s’adaptent à vos besoins, que vous désiriez des visites quotidiennes, des promenades ou des gardes ponctuelles ou régulières.

Forte de ses valeurs de bienveillance, de simplicité et d’équité, la plateforme place avant tout le bien-être animal au cœur de son fonctionnement. En privilégiant la garde d'animaux à domicile, Blooming Pets permet notamment de préserver les habitudes de vos petits compagnons, de limiter leur stress et de simplifier le quotidien des foyers multi-animaux.

Un fonctionnement pensé pour les propriétaires comme pour les pet-sitters

Avec Blooming Pets, tout a été pensé pour être simple et fluide, autant pour les propriétaires d’animaux que pour les pet-sitters, grâce à une plateforme accessible à tous. Le fonctionnement est intuitif : les propriétaires commencent par créer leur profil en détaillant leurs animaux (nombre, espèces) ainsi que leurs besoins spécifiques (dates, localisation, services souhaités…). Ils peuvent ensuite accéder à plusieurs milliers de pet-sitters actifs, dont les profils sont vérifiés manuellement afin de garantir leur sérieux. Une fois le bon pet-sitter trouvé, la mise en relation se fait directement via la messagerie du site, avec des échanges libres et sans intermédiaire (système de "Pass").

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Pour les pet-sitters, tout est simple aussi : ils peuvent s’inscrire gratuitement et créer leur profil en quelques minutes. Ils y indiquent leurs tarifs, leur zone d’intervention, les animaux qu’ils acceptent de garder et les services qu’ils proposent. Ils peuvent même éventuellement offrir des gardes bénévoles afin d'aider les familles en difficulté. Autre point fort : aucune commission n’est prélevée sur les prestations, ce qui favorise une relation plus directe et équitable entre particuliers.

À l’approche de l’été, période où les besoins de garde d’animaux augmentent fortement, Blooming Pets se présente donc comme une solution simple, humaine et rassurante. Plutôt que de déplacer vos compagnons à poils, à plumes ou même à sabots ou de les confier à des structures impersonnelles, choisissez plutôt la garde d'animaux à domicile, dans leur environnement habituel, grâce à Blooming Pets. Une bonne façon pour vous de passer des vacances sereines, en sachant que vos animaux restent entre de bonnes mains, à la maison !