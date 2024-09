À l'Animal Expo – Animalis Show, apprenez à mieux connaître vos animaux de compagnie grâce à des ateliers aussi ludiques qu’enrichissants

Les 28 et 29 septembre prochains se tiendra au Parc Floral de Paris la 33e édition d’Animal Expo – Animalis Show, le plus grand salon des animaux de compagnie en France. À cette occasion, les visiteurs pourront rencontrer des professionnels du secteur, mais surtout participer à de nombreuses activités ludiques afin de rendre leur relation avec leur animal encore plus harmonieuse. Parmi ces activités, les ateliers animés par des experts promettent d’être particulièrement enrichissants.

Considéré comme le plus grand salon des animaux de compagnie de France, l’Animal Expo – Animalis Show comble chaque année plus de 35 000 visiteurs amateurs de boules de poils, de plumes ou d’écailles. Pour sa 33e édition se déroulant les 28 et 29 septembre 2024, le salon investit les 15 000 m2 du Parc Floral de Paris afin d’accueillir près de 200 exposants.

Si l’Animal Expo – Animalis Show permet aux visiteurs de découvrir toutes les nouveautés en matière de soins et de bien-être animal et des démonstrations de sports canin et d'éducation canine, il leur offre aussi un riche programme d’ateliers où ils pourront apprendre à mieux comprendre leurs petits compagnons.

Des ateliers animés par des professionnels pour mieux comprendre votre animal

Vous êtes l’heureux propriétaire (ou vous le serez bientôt) d’un chien, d’un chat, d’un lapin, d’un oiseau, d’un reptile ou d'un poisson rouge ? Vous souhaitez mieux comprendre ses besoins et renforcer votre lien avec votre animal bien-aimé ? Les ateliers ludiques de l’Animal Expo – Animalis Show sont faits pour vous !

Conçus pour accompagner les visiteurs dans des problématiques rencontrées au quotidien, ces ateliers sont encadrés par des experts : comportementaliste félin (Sophie Legrand), comportementalistes canins (Lévi Zohar, Timothée Leconte), vétérinaire (Nicolas Deswarte), expert NACs (Mathieu Waxin), spécialiste de l’ostéopathie animale (IFOA), représentants d’organisation de protection de la nature (Sarah Ausseil) et de centre de formation spécialisé en reptiles (Karim Daoues).

Sous forme de sessions de 30 minutes limitées à 15 places assises chacune, chaque atelier aborde un thème différent (alimentation, éducation, santé, accueil d’un animal…). Parmi les dizaines d’ateliers proposés gratuitement, vous pourrez ainsi assister à des échanges sur des sujets comme :

« Interagir avec son chien (marche au pied, assis) » ;

« Mon chat fait des "bêtises" quelles solutions ? » ;

« Reconnaître les signes de bonne et de mauvaise santé de mon animal » ;

« Comment bien accueillir mon lapin ? » ;

« Comment peupler un aquarium ? »…

Une nouveauté : un atelier découverte sur les reptiles

Pour cette édition 2024, l’Animal Expo – Animalis Show propose une nouveauté : le « pack Frisson » pour découvrir les reptiles.

Si vous êtes curieux et désireux d’en apprendre plus sur les lézards, les serpents et les tortues ou même les manipuler, cet atelier vous permettra d’échanger pendant une heure avec un expert qui partagera son expérience et ses connaissances sur de nombreux thèmes.

Que vous souhaitiez en apprendre plus sur les reptiles ou sur les autres animaux de compagnie, réservez dès maintenant vos places sur le site du salon et ne manquez pas l'opportunité unique d’enrichir vos connaissances sur votre boule de poils, de plumes ou d’écailles !