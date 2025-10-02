À 92 ans, cet homme promène quotidiennement son chien de 13 ans dans l’objectif de réaliser la traversée virtuelle du Canada

Le chien est un merveilleux compagnon de vie qui aide à surmonter bien des tracas. Parfois, il peut même aider à surmonter un deuil, comme c’est le cas de Loki qui donne chaque jour à son vieil humain la force de continuer à vivre malgré l’absence de l’être aimé…

On ne dirait pas comme ça, mais Dudley Booth a 92 ans ! L’homme vit à West Kelowna en Colombie-Britannique, au Canada. Il partage son quotidien avec Loki, son magnifique Border Collie âgé de 13 ans. En décembre 2023, la femme de Dudley s’est malheureusement éteinte. Depuis, le vieil homme apprend à vivre sans celle avec qui il a vécu toute sa vie… Heureusement, il peut compter sur son fidèle ami grâce à qui il trouve la force de rester debout et même plus ! Depuis le décès de son épouse, Dudley s’est donné pour mission d’effectuer une traversée virtuelle du Canada. À chaque balade, il mesure et cartographie ainsi les kilomètres franchis. “Chaque jour où nous nous promenons, je crée une nouvelle carte montrant le chemin parcouru”, a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à Castanet .

© Dudley Booth / Castanet

Une volonté de fer

En plus de l’aider à penser à autre chose, Loki incite son humain à se maintenir en forme. En effet, personne ne pourrait imaginer une seule seconde que Dudley Booth est nonagénaire tant il a une santé de feu ! En avril 2024, le binôme avait franchi le chiffre symbolique des 7000 kilomètres ! Dans la simulation de leur route Transcanadienne, c’est comme si l’homme et son chien avait atteint la Nouvelle-Écosse, province située dans l’est du pays. “Loki et moi avons atteint le grand chiffre magique il y a quelques jours et nous continuons notre marche vers le prochain”, assurait l’homme avec grand enthousiasme.

© Dudley Booth / Castanet

“J’adore faire ça”

Malgré son âge, Dudley compte bien poursuivre ce défi qu’il s’est lancé. À ses yeux, cette volonté et cette motivation quotidienne seraient le secret de son incroyable longévité et de son excellente santé. “J'adore faire ça et cela pourrait encourager certains anciens à sortir se promener”, a-t-il conclu, fier de pouvoir être une source d’inspiration aux yeux des autres.

Quant à Loki, il est évidemment ravi de partager ces aventures quotidiennes avec son humain bien-aimé et, pour un chien de 13 ans, il est d’ailleurs lui aussi en excellente santé !