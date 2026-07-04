7 Shih-Tzu de 1 mois abandonnés sous un buisson et sauvés par un passant, trouvent un nouveau foyer
Trouvés abandonnés sous un buisson par un passant, à Abingdon (Oxfordshire, Angleterre), 7 chiots de race Shih Tzu ont été pris en charge par le refuge pour animaux Oxfordshire Animal Sanctuary, puis accueillis au sein de l’association Blue Cross. Soignés pour des problèmes oculaires et des écoulements nasaux, ils ont désormais 6 semaines et ont tous été placés dans des foyers, où ils prennent un nouveau départ.
Nul ne sait qui les avait abandonnés sous un buisson situé dans la ville d’Abingdon en Angleterre, le 29 mars dernier. Mais sans l’aide de ce passant qui les a repérés, ces 7 chiots d’à peine 1 mois auraient sans doute connu une issue tragique.
Blue Cross
7 chiots soignés
Pris en charge par le refuge Oxfordshire Animal Sanctuary, comme l’indiquait le média BBC, les 7 chiots ont été soignés pour des problèmes oculaires et des écoulements nasaux. De plus, certains présentaient des signes d’aspiration et de léthargie, et les vétérinaires craignaient une pneumonie. Fort heureusement, cela n’était pas le cas. Si, dans un premier temps, ces boules de poils foncées ont été identifiées comme des Staffordshire Bull Terriers, il s’est avéré qu’il s’agissait de Shih Tzu, dont le pelage écaille de tortue s’est très vite dévoilé.
Blue Cross
Conduits dans un centre d’adoption
Baptisés Bernie, Tilly, Hettie, Betsy, Harold, Sandy et Norman par les bénévoles, les chiots avaient encore besoin de lait maternel, si bien qu’ils ont été nourris au biberon par l’équipe.
Oxfordshire Animal Sanctuary
« C’est une chance qu’ils aient été découverts à ce moment-là et mis en sécurité, car ils n’auraient probablement pas survécu seuls », confiait Anouska Ashmead-Bartlett, coordinatrice des admissions chez Blue Cross Burford, où ils ont été transférés par la suite.
Celle-ci émettait la possibilité que les chiots puissent provenir d’une portée qu’un éleveur n’avait pas été en mesure de vendre. Elle précisait également que le Shih-Tzu étant une race brachycéphale (à museau court), les chiots étaient prédisposés à certaines affections telles que des troubles oculaires, ou des problèmes respiratoires.
D’excellentes nouvelles
Désormais, les chiots âgés de six semaines ont tous été placés dans des foyers comme l’indiquait la mise à jour d’une publication diffusée par Oxfordshire Animal Sanctuary sur sa page Facebook.
« Nous sommes ravis de voir ces chiots connaître la fin heureuse qu’ils méritent dans de nouveaux foyers aimants », soulignait AnouskaAshmead-Bartlett. « S’ils n’avaient pas été retrouvés à ce moment-là, leur histoire aurait pu se terminer très différemment. »
L’info Woopets : quels sont les risques de santé pour les chiens de races brachycéphales ?
La brachycéphalie chez les chiens est un aspect qui a été obtenu par l’homme à force de croisements et de manipulations génétiques et donne à leur crâne une forme courte et ronde, ainsi qu’un museau court souvent écrasé, et des yeux globuleux. Parmi les races concernées, on trouve, entre autres, les Shih Tzu, les Bulldogs Anglais, les Bouledogues Français, les Carlins, les Boston Terriers, les Pékinois, etc. Mais cette caractéristique esthétique induit des conséquences sur la santé de ces chiens.
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Troubles respiratoires et problèmes cardiovasculaires.
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Problèmes oculaires.
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Troubles digestifs.
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Troubles du sommeil, liés aux difficultés respiratoires tels que l’apnée du sommeil.
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etc.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
2 commentaires
Invité a écrit : Auj.
C'est l'homme qui est responsable des faces brachycephales à l'extrême. Car pour plaire aux acheteurs, pour maximiser les ventes , des éleveurs véreux croisent des spécimens à tête trop typée trop " plates" le résultat en est de très très jolis spécimens mais à la limite de la viabilité. C'est une honte, une monstruosité faite à cette race merveilleuse que l'on ne mérite pas. Pour une fois je suis en accord avec les Chinois qui refusaient de laisser cette recette arriver en Europe...
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Invité a écrit : Auj.
Race et non recette...si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le correcteur est capable de changer des mots privant la phrase de sens?
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