640 jours après son entrée au refuge, ce chien a perdu toute sa joie de vivre (vidéo)

Certains animaux de refuge sont victimes de préjugés qui les empêchent de trouver une nouvelle maison. C’est le cas notamment des chiens et chats âgés, malades, handicapés, ou encore de ceux qui ont des séquelles d’un passé difficile.

Quant à Yam, il a beau avoir connu une des pires choses que l’on puisse faire subir à un animal, il est un adorable toutou qui ne demande qu’à être aimé. Seulement, les potentiels adoptants ne le voient pas ainsi, et n’osent pas lui offrir une chance.

© rachelishaa / Instagram

La joie de vivre a quitté le chenil de Yam

Yam est un croisé Pitbull, pensionnaire du refuge Pennsylvania Society for the Prevention of Cruelty to Animals (PSPCA), située en Pennsylvanie (États-Unis). Cela fait 640 jours qu’il attend désespérément qu’une famille l’adopte. Et plus le temps passe, plus sa joie s’efface.

L’association qui prend soin de lui a partagé une vidéo comparant son émotion le jour de son arrivée, à son émotion près de 2 ans plus tard. S'il était enjoué et excité au départ, aujourd’hui, il n’a plus aucun entrain, comme le rappporte Newsweek.

@rachelishaa Yam is looking for his forever home. If you are interested in adopting or fostering please go to PSPCA.ORG in Philadelphia his name is YAM animal ID Animal ID 49009659 ? This sound took less than 5 minutes to make - LukesTunes

L’ancien propriétaire de Yam lui fait encore du tort

Les chiens de type Pitbull souffrent généralement des préjugés des gens. Nombreux sont ceux qui les pensent méchants et dangereux, notamment à cause de leur utilisation dans des combats de chiens par le passé.

Mais pour ce qui est de Yam, les combats de chiens étaient bien réels. Son ancien maître l’utilisait pour participer à ce genre de jeux macabres.

Résultat ? Tout le monde a peur de Yam ou du comportement qu’il pourrait avoir. Pourtant, ce canidé n’est que douceur et gentillesse, comme s’évertue à le montrer une bénévole nommée Rachel dans ses vidéos.

© rachelishaa / Instagram

« Je déteste lire des commentaires qui disent : c’est un chien de combat, il est méchant. Je ne l’adopterai jamais », partage Rachel sur TikTok. « Mais la vérité, c’est que Yam est le chien le plus gentil. Et ce n’est pas parce que quelqu’un l’a utilisé pour des combats de chiens qu’il mérite d’être puni. »

Rachel espère que grâce à ses vidéos, quelqu’un finira par voir en Yam le canidé extraordinaire qu’il est, et lui offrira sa chance.