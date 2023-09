400 jours sans maison : l'appel silencieux du chien Moose pour une famille aimante (vidéo)

Plus les jours passent et plus il est difficile pour Moose de voir partir les gens qui viennent lui rendre visite. Il attend désespérément que quelqu’un l’emmène avec lui dans sa maison, où il pourra démarrer une nouvelle vie.

Moose est un adorable Dogue Allemand, qui a déjà passé plus d’un an dans le refuge Benton Franklin Humane Society, situé aux États-Unis. Lors de son arrivée, il était enthousiaste et très heureux. Il s’attendait à trouver rapidement une famille aimante.

© juliesaraceno2 / TikTok

Mais les jours, les semaines, et les mois se sont écoulés, sans que personne ne veuille de lui. Aujourd’hui, cela fait plus de 400 jours que le chien vit seul dans son chenil. Son unique source de joie sont les visites des bénévoles, en particulier celle Julie Saraceno, qui vient le promener tous les week-ends.

Récemment, Julie a réalisé un montage vidéo pour montrer comment l’humeur du chien avait évolué au cours de son séjour au refuge. Elle espère toucher les internautes avec cette vidéo très émouvante, et aider ainsi Moose a enfin trouver sa propre famille.

© juliesaraceno2 / TikTok

Moose est de plus en plus triste

Sur la vidéo, on découvre le visage joyeux de Moose, lorsqu’il est arrivé au refuge plein d’espoirs, âgé de 3 ans. Il était « excité à l’idée de trouver une nouvelle maison », comme indique la légende sur la publication TikTok.

Mais 400 jours plus tard, on découvre un Moose beaucoup plus triste. Il a mal au cœur en voyant sa promeneuse s’en aller. Ses espoirs d’avoir un jour un foyer et une famille ont beaucoup diminué.

« Depuis que je le connais, il semble de plus en plus excité de voir des gens lorsqu'il reçoit des visites. Il est très reconnaissant que quelqu'un passe par là pour lui montrer de l'affection et lui offrir une friandise. Il semble aussi plus triste quand ses visiteurs doivent partir. Il est plus que prêt à quitter sa vie de refuge pour rejoindre une nouvelle famille », a déclaré Julie à Newsweek.

Depuis le partage de la vidéo, de nombreuses personnes se sont intéressées à Moose, mais aucune adoption n’a pu avoir lieu pour le moment. Une famille voulait le prendre, mais elle avait chez elle un gros chien, et Moose ne s’entend qu’avec les petits canidés. Espérons que les différentes vidéos réalisées par Julie permettent au Dogue Allemand de trouver très rapidement un foyer, et de retrouver le sourire.