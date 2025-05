5 raisons pour lesquelles Canidays avec Hill’s est l’événement à ne pas manquer cette année

Votre toutou est votre meilleur ami, votre partenaire d’aventures, un membre à part entière de votre foyer avec lequel vous souhaitez créer des souvenirs merveilleux ? Du 4 au 6 juillet, Canidays avec Hill’s revient pour une 2 e édition de « wouf » ! Événement sportif et de loisir pensé pour les chiens et leur famille, il propose des animations qui vous permettent de renforcer votre relation de complicité.

Partir en week-end avec votre chien et vivre des aventures en sa compagnie s’avère possible ! Si vous êtes en quête d’un événement chaleureux niché au cœur de la nature, qui propose de nombreuses activités canines ouvertes à tous et des rencontres avec des experts, alors rendez-vous au Parc de Léry Poses, dans l’Eure (à 1h de Paris).

Les 4, 5 et 6 juillet, Canidays avec Hill’s investit de nouveau ce bel écrin de verdure pour vous offrir des moments festifs et empreints d’émotions. Sports canins, jeux, cani-balades, conférences… Des surprises vous attendent cet été !

Pour vous convaincre de ne pas manquer ce rendez-vous annuel avec votre boule de poils préférée, Woopets vous donne 5 bonnes raisons de participer à Canidays avec Hill’s.

1. Amusez-vous avec votre chien tout au long du week-end

© Canidays

Le jeu permet de renforcer la relation de complicité avec votre chien. C’est aussi un excellent moyen de l’inviter à se dépenser physiquement et mentalement. Du 4 au 6 juillet, Canidays avec Hill’s prévoit des animations accessibles en continu afin que vous puissiez vous amuser ensemble. Piscine à balles, parcours d’agility, hooper… Il y en a pour tous les goûts (et toutes les tailles) !

Cette année, même les chiots pourront en profiter dans un espace qui leur est entièrement dédié.

2. Découvrez divers sports canins et les talents cachés de votre chien

© Canidays

L’agility est l’un des sports canins les plus connus au monde. Mais savez-vous qu’il en existe plein d’autres tout aussi fun ? Au cours de l’événement, vous avez la possibilité de tester différentes activités, comme le doga (yoga avec votre petit compagnon), le cani-paddle, le dog dancing (danse), ou encore le pistage (discipline mettant en valeur les qualités olfactives de l’animal). Une belle occasion de découvrir les talents cachés de votre boule de poils adorée, et de développer de nouvelles passions !

3. Faites le plein d’infos auprès d’experts pour améliorer le bien-être et la santé de votre animal

© Canidays

Canidays avec Hill’s sera également ponctué de conférences et de temps d’échange avec des experts. Bienfaits de l’olfaction, langage canin, éducation positive, voyages avec un chien… Vous pouvez enrichir vos connaissances dans une atmosphère conviviale, pour améliorer le bien-être et la santé de votre fidèle compagnon au quotidien, mais aussi renforcer les liens qui vous unissent.

4. Trouvez facilement des produits et des services adaptés aux besoins de votre toutou

© Canidays

De nombreux exposants seront présents au Village de Canidays avec Hill's, pour vous proposer des produits et des services canins. Friandises, accessoires en tout genre, toilettage, ostéopathie, kinésiologie, photographie animalière… Quelles pépites allez-vous dénicher pour faire plaisir à votre meilleur ami à fourrure, et répondre au mieux à ses besoins spécifiques ?

5. Rencontrez d’autres amoureux de la gent canine et permettez à votre chien de se faire de nouveaux amis

A lire aussi : Son chiot a triplé de taille en 3 mois, une vidéo captivante montre l'évolution de son Saint-Bernard

© Canidays

Canidays avec Hill’s vous offre la possibilité de rencontrer des personnes partageant votre passion pour les chiens. En plus de vivre des temps festifs avec d’autres passionnés, vous pouvez encourager votre toutou à se faire de nouveaux copains et renforcer sa sociabilisation. En effet, rappelons que les représentants de la gent canine sont des êtres sociaux ayant besoin d’interactions avec leurs congénères. Lors de cet événement, Médor croisera des boules de poils venues de tous horizons, qui n’auront qu’un objectif : profiter au maximum de ce week-end riche en rencontres et en festivités !

Billetterie et infos complémentaires sur canidays.fr.