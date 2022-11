Les 5 accidents domestiques les plus courants chez nos animaux de compagnie et les solutions pour les éviter

Parce qu’ils sont des membres de nos familles, nos animaux ont droit à la sécurité et à la protection contre tous les dangers qui les guettent, notamment à la maison. Le risque d’accident domestique est, en effet, bien présent, même lorsqu’on fait preuve de la plus grande des vigilances. Ces accidents sont de natures diverses. Passons-les en revue.

Que l’on ait un ou plusieurs chiens ou chats, l’une des plus grandes craintes est qu’il arrive quelque chose de grave aux animaux. A la maison, ils ne sont pas totalement à l’abri d’un accident, surtout si le domicile n’est pas convenablement sécurisé. Entre les appareils électriques, les substances potentiellement toxiques et les sources de chaleur notamment, les dangers sont présents sous diverses formes.

Quels sont, justement, les principales causes d’accidents domestiques dont les animaux de compagnie peuvent être victimes ? Que peut-on faire pour prévenir ces mésaventures ? Agria Assurance pour Animaux répond à ces questions que tout propriétaire est amené à se poser.

1. L’empoisonnement ou l’intoxication

On retrouve dans nos lieux de vie toutes sortes de produits dangereux pour le chien et le chat. L’eau de Javel, par exemple, est omniprésente, et les animaux peuvent être en contact avec elle soit en la lapant, soit par le toucher. Dans les 2 cas, des brûlures surviennent, affectant peau et muqueuses.

Raticides, pesticides et médicaments constituent également des dangers domestiques pour nos amis à 4 pattes. Tout comme les aliments que nous consommons et qui ne doivent pas être ingurgités par les chiens et les chats. C’est le cas du chocolat, mais aussi des sucreries, des plats en sauce, des mets salés, des aliments gras, des oléagineux ou encore des os de petite taille (poulet, dinde…).

Le bon réflexe à avoir : mettre tous ces produits hors de portée des animaux, dans des placards bien fermés.

2. L’ingestion d’un objet

Il est bien connu que chats et chiens ont tendance à vouloir manipuler et mâchouiller tout ce qu’ils peuvent avoir à portée de patte. On observe encore plus ce comportement chez les jeunes animaux et ceux qui s’ennuient ou souffrent d’anxiété.

Or, certains des éléments de vêtements, télécommandes, chaussures, jouets et autres objets du quotidien qu’ils rongent sont susceptibles de se détacher et d’être avalés. Ce qui peut occasionner des lésions liées à l’occlusion ou la perforation intestinale.

Le bon réflexe à avoir : ranger et cacher systématiquement ces objets, les rendre inaccessibles à l’animal.

3. Les chutes

La curiosité et l’énergie des chiens et des chats peuvent leur valoir bien des mésaventures, dont les chutes. Fenêtres, balcons et autres ouvertures, piscines, bassins, puits et accès aux escaliers représentent autant de zones à risques.

Même pour un animal qui, d’ordinaire, n’est pas tenté de fuguer, la donne peut changer s’il est effrayé par un bruit soudain comme un orage ou un feu d’artifice. A ce moment-là, sa peur l’amène à prendre la fuite par la moindre ouverture disponible.

Le bon réflexe à avoir : sécuriser toutes les issues et tous les accès aux lieux dangereux.

4. L’électrocution

Les appareils électroménagers sont omniprésents dans nos foyers. Leurs cordons d’alimentation électrique et les prises peuvent être touchés, manipulés, voire rongés par nos boules de poils, qui risquent alors d’être électrocutés.

Le bon réflexe à avoir : cacher, dans la mesure du possible, les fils électriques en installant, par exemple, des protège-câbles muraux. Débrancher les appareils quand on ne les utilise pas.

5. Les brûlures

Poêle, cheminée, radiateurs ou encore équipements de cuisine constituent des sources de chaleur que nos animaux recherchent en priorité lorsqu’il fait froid. On le voit surtout avec les chats, qui n’hésitent pas à se coller contre tout ce qui peut les réchauffer. Le risque est qu’ils souffrent de brûlures plus ou moins graves.

Le bon réflexe à avoir : sécuriser ces appareils, surveiller l’animal, lui interdire l’accès aux pièces concernées (comme la cuisine) lorsqu’on est absent.

