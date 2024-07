3677 : 95 % des Français favorables à la création d’une ligne téléphonique nationale de signalement des maltraitances animales

Depuis son lancement le 24 juin 2024, le 3677 a suscité un énorme engouement auprès des médias, du public et des défenseurs des animaux. Ce numéro prend tout son sens face aux résultats de l’étude menée par Datapets et Woopets pour le compte du Conseil National de la Protection Animale (CNPA), présidé par l’ex-député Loïc Dombreval. 95 % des répondants ont déclaré être favorables à la création d’une ligne téléphonique national de signalement des maltraitances animales. Faisons le point sur cette enquête.

Selon les derniers chiffres transmis par le baromètre FACCO-ODOXA 2024, la France compte 75,1 millions de petits familiers. Plus que de simples « bêtes domestiquées », ces fidèles compagnons sont davantage considérés comme des membres de la famille à part entière.

Mais aujourd’hui encore, les cas de maltraitance animale sont nombreux sur le territoire. En 2021, le ministère de l’Intérieur a enregistré 12 000 infractions visant les animaux de compagnie, apprivoisés ou tenus en captivité. Ce taux a progressé de 30 % depuis 2016. Les principales victimes concernées ? Les chiens (46 %) et les chats (24 %).

Face à ce constat, les Français plaident en faveur d’un numéro national pour lutter contre ce fléau, et ne veulent tout simplement pas rester passifs lorsqu’ils sont confrontés à des faits de violence envers un animal.

D’après l’étude menée par Datapets et Woopets pour le CNPA, « 95 % des répondants s’accordent à dire qu’une ligne téléphonique nationale faciliterait les signalements pour les témoins de maltraitance animale ». Interviewé par notre média, Loïc Dombreval – « très satisfait de ce chiffre » – juge ce « résultat incroyable » et « complètement conforme à l’attente des citoyens ».

Par ailleurs, ils sont 89 % à appuyer le projet du CNPA et à déclarer qu’un tel numéro « permettrait d’encourager le public à devenir proactif ».

Un numéro national pour faciliter les signalements

Mais si la volonté d’agir est bien présente, elle est entravée par divers obstacles. Manque de preuves, crainte de s’engager dans une démarche complexe, méconnaissance du bon interlocuteur à contacter… 28 % des personnes interrogées n’ont pas signalé de cas de maltraitance au cours de leur vie, et 42 % ont trouvé la procédure difficile, longue et fastidieuse. Ces problématiques, ainsi que l’absence de suivi après le signalement, en découragent plus d’un.

Par ailleurs, l’étude réalisée par Datapets et Woopets pour le CNPA révèle « une connaissance générale limitée du bien-être animal, des procédures de signalement en cas de maltraitance et des acteurs œuvrant pour la protection animale ». Le manque d’information constitue un frein dans la lutte contre les violences faites à nos compagnons à 4 pattes.

D’après les résultats obtenus, une grande partie de la population (56 %) ne sait pas comment réagir en cas de témoignage de maltraitance envers un animal ; et ne connaît pas les contacts appropriés pour signaler les abus sur les réseaux sociaux (64 %). En outre, nombre d’entre eux (61 %) ne connaissent pas les organisations locales combattant ce fléau.

Avec le 3677, Loïc Dombreval espère que les cas de maltraitance animale seront résolus plus facilement et plus rapidement. « Je pense qu’un tel numéro donnera naissance à une forme de réflexe, et qu’il simplifiera la vie des personnes voulant effectuer un signalement », confie l’ex-député à la rédaction de Woopets.

A lire aussi : Grâce à une rencontre fortuite, cette petite chienne errante a changé son destin et a trouvé sa vocation à la télévision (vidéo)

Photo d'illustration

Vers des mesures concrètes de la part du gouvernement ?

La mise en ligne du 3677 a engendré un certain enthousiasme au sein de la sphère publique, mais aussi fait renaître l’espoir. Pour la quasi-totalité des sondés (95 %), le lancement de ce numéro national de signalement est une première étape dans la lutte contre les actes de cruauté envers les animaux, et « doit s’accompagner d’actions tangibles au niveau gouvernemental ».

Ils sont 97 % à réclamer un renforcement des sanctions contre la maltraitance animale, et « un fichage judiciaire pour les personnes jugées coupables de violences ». De même, la plupart des répondants (93 %) plaident pour l’interdiction de détenir un animal à vie après une première condamnation.

Le 3677 signe-t-il le début d’une profonde réflexion et d’une évolution des mesures de lutte contre la maltraitance des animaux, ainsi que l'amélioration de leur bien-être ? Affaire à suivre…