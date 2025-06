3 chiots vivaient seuls, cachés dans une grotte, jusqu’à ce qu’un homme menace de les empoisonner si personne ne venait les sauver (vidéo)

En passant devant une sorte de caverne cachée, des témoins ont découvert 3 chiots livrés à eux-mêmes à l’intérieur. Une femme leur a donné à manger pendant un certain temps, mais s’est inquiétée quand un voisin a déclaré qu’il ne voulait plus d'eux sur place. Une association s’est donc mobilisée pour les sauver et les placer en sécurité.

Les membres de l’organisme Happy Doggo, fondé par Niall Harbison, se sont précipités au secours de 3 chiots dont la vie avait commencé difficilement. Les boules de poils n’avaient personne sur qui compter et nulle part où aller. Elles vivaient recluses dans une grotte, ce qui n’était pas l’idéal pour elles. Les sauveteurs se sont donc organisés pour les aider.

Depuis quelque temps, une Thaïlandaise s’était prise d’affection pour 3 chiots, qu’elle nourrissait quotidiennement. Elle avait repéré ceux-ci blottis les uns contre les autres à l’intérieur d’une grotte dans la jungle, mentionnait Parade Pets. Malheureusement, elle a appris que quelqu’un leur voulait du mal et qu’ils n’étaient plus en sécurité dans leur cachette : « Un homme du coin avait menacé de les empoisonner si personne ne les sortait », écrivait Niall Harbison sur Instagram.

@niall.harbison / Instagram

Un sauvetage complexe

Du fait de la localisation des quadrupèdes et de la météo capricieuse, le sauvetage des toutous s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu. Niall a d’ailleurs confié avoir failli abandonner les recherches le deuxième jour, car les chiots étaient introuvables. Heureusement, ils ont poursuivi encore un peu et ont fini par retrouver les toutous : « Nous les avons repérés dans une petite grotte, juste là où nous avions commencé nos recherches. Ils étaient très silencieux et essayaient de se cacher », partageait le sauveteur.

A lire aussi : Un chien aide son maître à ne pas sombrer après le décès de sa femme

Selon lui, l’une des chiennes errantes qui se trouvaient à proximité se serait occupée d’eux et les aurait déposés dans la grotte afin qu’ils soient en sécurité. Ce n’était toutefois pas un endroit pour eux et les petits avaient besoin de soins vétérinaires.

Ils ont été pris en charge par Happy Doggo et n’ont désormais plus à se soucier de leur avenir : « Une nouvelle vie attend ces petites âmes », concluait Niall. Quand leur santé le leur permettra, ils pourront voler de leurs propres ailes et rejoindre une famille aimante.