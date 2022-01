3 chiots découverts dans un état désastreux se transforment en jeunes chiens heureux et en bonne santé à temps pour fêter Noël

L’existence d’Abbie, Basil et Josie avait commencé dans la rue, mais leur avenir s’annonce radieux grâce à l’association qui les a pris en charge. Ces 3 chiots découverts mal en point ont tous pu commencer une nouvelle vie.

Fin octobre 2021, 3 chiots errants avaient été admis au refuge Batterseau d’Old Windsor, à l’ouest de Londres. Le personnel de la structure d’accueil était sous le choc en voyant leur triste état, comme le rapportait Team Dogs.

Les petits canidés avaient perdu la majeure partie de leur pelage. Ils étaient couverts de plaies et de saletés, et souffraient d’infections aux oreilles. Les 2 femelles et leur frère, appelés respectivement Abbie, Josie et Basil, étaient toutefois entre de bonnes mains et s’apprêtaient à vivre un tout nouveau départ grâce à l’association.

Les vétérinaires et les comportementalistes de Battersea ont été aux petits soins avec eux, tout comme leur famille d’accueil. Quelques semaines après leur sauvetage et à mesure que leur santé s’améliorait, les jeunes quadrupède ont révélé leur caractère joueur et plein d’entrain.

Tous adoptés et heureux

Ils étaient désormais prêts à être adoptés. Josie a été la première à découvrir son nouveau foyer, celui de Tony Hallett dans le Surrey. Le surlendemain, sa sœur Abbie a rejoint son maître Robin Quinnell dans le Sussex, alors que Basil est officiellement devenu le compagnon de Lucy Farley dans le Kent le même jour.

Abbie est décrite par son propriétaire comme « incroyablement douce ». Il ajoute qu’elle est vite devenue amie avec son autre chien Buddy. Basil, lui, « adore regarder la télé, observer son reflet et jouer avec d’autres chiens », d’après Lucy Farley, qui se dit « reconnaissante » et « chanceuse » de l’avoir.

Âgés de 4 mois, les 3 chiots ont ainsi pu vivre leur premier Noël en famille.