Une chienne abandonnée dans une benne à ordures échappe au pire grâce à une association et se métamorphose pour trouver un nouveau foyer

Sydney, anciennement connue sous le nom de Sadie, a récemment connu un abandon des plus cruels dans une benne à ordures. Son crime ? Avoir fait ses besoins dans la maison et avoir mordu son propriétaire lorsque celui-ci a voulu la punir physiquement. Après l'incident, cet homme l'a tout simplement jetée à la poubelle.

Ce sont les services animaliers du comté de Cumberland à Fayetteville, en Caroline du Nord (États-Unis), qui ont récupéré la pauvre chienne qui n’était, hélas, pas encore sortie d’affaire.

Une menace plane…

Avec ses antécédents présumés de morsures, Sydney ne pouvait pas être confiée à une nouvelle famille, c’est pourquoi les services animaliers du comté de Cumberland ont commencé à rechercher un organisme de sauvetage pour la prendre en charge.

Ils ont contacté leurs partenaires de sauvetage et multiplié les messages sur les réseaux sociaux. Le temps pressait pour Sydney, car sa détention au refuge du comté arrivait à son terme. Si elle ne trouvait pas rapidement un toit, elle finirait malheureusement par être euthanasiée.

Sauvée in extremis

Lorsque Victoria McGonigal, la fondatrice de Dochas N Gra Animal Rescue, un refuge de Caroline du Sud, a appris que Sydney avait immédiatement besoin d'un foyer d'accueil sans mise à mort, elle s'est portée volontaire sans attendre. « C'était son dernier jour. Elle allait être euthanasiée et elle souffrait d'une infection des voies respiratoires supérieures », a expliqué Victoria McGonigal à People.

Victoria McGonigal

Sydney a donc rejoint son nouveau foyer, un sanctuaire axé sur les animaux nécessitant des soins médicaux et palliatifs, où elle pourra tranquillement guérir de son infection. Selon Victoria McGonigal, Sydney « se porte très bien » depuis qu'elle a emménagé. « Elle aime tous ceux qu'elle rencontre, adore les câlins et les bisous, et écoute très bien », ajoute-t-elle.

Dès qu’elle sera complètement guérie et stérilisée, la douce chienne partira en quête d’un foyer pour toujours avec l'aide de Dochas N Gra Animal Rescue.

A lire aussi : Déprimé par son abandon, un chien âgé reste dans son coin jusqu’à ce qu’une personne spéciale lui rende visite

Victoria McGonigal

Victoria McGonigal espère que l’histoire et la métamorphose de Sydney encourageront les gens à « adopter, et non à acheter ». Selon elle, cette gentille chienne et les autres animaux secourus ne désirent qu’une seule chose : « avoir une chance et être aimés ».