3 chiens piégés dans une maison en feu courageusement sauvés par 2 garçons qui passaient à vélo

Mario et Anthony sont qualifiés de héros par la famille des chiens qu’ils ont sauvé. A très juste titre d’ailleurs. Grâce à ces 2 garçons et à leur bravoure, les canidés en question ont pu échapper au feu qui s’était déclaré dans la maison de leurs maîtres.

2 jeunes amis ont porté secours à un trio de chiens alors qu’un incendie venait d’éclater dans la maison de leurs maîtres, rapportait le Daily Mail.

Ce sauvetage héroïque a eu lieu le Jour de l’An à Conventry, dans l’Etat de Rhode Island (Nord-est des Etats-Unis). Ce jour-là, Anthony Lombardi et Mario Comella, âgés respectivement de 12 et 13 ans, passaient à vélo devant la maison de leur ami quand ils ont été alertés par l’alarme incendie et les aboiements qui en provenaient.

Ils ont aussitôt appuyé sur la sonnette, ce qui a activé la caméra de visiophone que le propriétaire des lieux, John Salisbury, a pu consulter à distance. Lui et sa femme Athena DiBenedetto n’étaient pas chez eux à ce moment-là.

Les 2 compères sont donc restés en contact avec le père de leur ami, qui leur a donné le code d’accès. Ils ont ouvert la porte et 2 des chiens, Faith et Boo, sont aussitôt sortis. Mario est ensuite entré pour récupérer le 3e, un chiot Berger Allemand appelé Chase et qui se trouvait dans sa cage.

« C'est arrivé à mon oncle, donc je ne vais pas laisser ça arriver à mon ami »

Les 3 quadrupèdes enfin hors de danger, Mario et Anthony ont appelé les secours. Les pompiers de Coventry sont arrivés peu après et ont maîtrisé le départ de feu. Celui-ci aurait été déclenché par l’un des chiens, ayant involontairement allumé le brûleur de la cuisinière sur laquelle se trouver une planche à découper en bois.

John Salisbury a salué le courage des amis de son fils. « Avec toute la fumée qui flottait dans la maison, [Mario] n'a même pas réfléchi à deux fois », dit-il.

Mario, justement, raconte que son oncle avait perdu son chien lors d’un incendie un an plus tôt. « Je me suis dit : c'est arrivé à mon oncle, donc je ne vais pas laisser ça arriver à mon ami », explique-t-il.

