2 hommes voient un chien risquant la noyade et interviennent au péril de leur vie

Bon nombre d’histoires ayant les chiens pour protagonistes soulignent malheureusement le côté obscur de l’être humain, ces créatures étant victimes de maltraitance, voire de cruauté. D’autres, à l’inverse, permettent de retrouver foi en l’humanité à travers des gestes d’une générosité et d’une bienveillance extraordinaires.

C’est de cette dernière catégorie qu’il s’agit aujourd’hui, avec un sauvetage canin courageux réalisé par 2 individus n’ayant pas hésité à prendre d’énormes risques. Les faits ont eu lieu hier, mardi 19 septembre, à Boston dans le Massachussetts (Etats-Unis) et sont rapportés par le média local Boston 25 News.

En fin d’après-midi, 2 hommes qui passaient par Lewis Street, dans le secteur portuaire de Boston et non loin de l’aéroport international Logan, se sont rendu compte qu’un chien venait de tomber à l’eau et qu’il risquait de se noyer.

Ils n’ont pas tergiversé face à la détresse du quadrupède à la robe blanche ; ils ont tout de suite plongé pour tenter de le sauver et le ramener sur la terre ferme. Leur mission était toutefois quelque peu périlleuse, notamment en raison de la basse température de l’eau.



Boston 25 News

Les sauveurs du chien secourus à leur tour

Ils ont d’ailleurs eux-mêmes eu besoin d’aide, et elle n’a pas tardé à arriver. Les secours ont été prévenus de la situation et une équipe a été envoyée sur les lieux. Un plongeur vêtu d’une combinaison de survie, conçue pour les interventions en eaux froides, a rejoint le trio. C’est ce que montrent les images capturées par des témoins et relayées par Boston 25 News.



Boston 25 News

Le secouriste s’est saisi du chien, puis tout le monde a été tiré hors de l’eau grâce à des bouées de sauvetage et des câbles.

Arturo Velasquez / Boston 25 News

Le toutou rescapé et ses sauveurs sont indemnes. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de l’animal. On ignore comment il est tombé à l’eau et s’il est errant ou a une famille. Quoi qu’il en soit, il est sain et sauf grâce à la bravoure de ses 2 anges gardiens du jour et à l’intervention rapide des secours.