2 hommes traversent des eaux déchaînées pour secourir un Berger Allemand coincé sur une pente et se retrouvent piégés pendant des heures

La détresse d’un chien bloqué sur une pente escarpée, au-dessus d’une rivière aux eaux tumultueuses, a poussé 2 hommes à tenter l’impossible. Alors qu’ils étaient à leur tour retenus par le courant, ils ont dû attendre l’arrivée des secours.

2 hommes ont risqué leur vie pour sauver celle d’un chien qui s’était retrouvé pris au piège au-dessus d’un cours d’eau déchaîné. Le trio a fini par être secouru par les pompiers, rapportait ABC7 News le mardi 6 janvier.

Tout avait commencé le lundi 4 janvier en fin d’après-midi. A Hesperia, ville californienne située dans le désert des Mojaves et au nord-est de Los Angeles, une randonneuse avait repéré un Berger Allemand coincé sur une pente de montagne escarpée, au-dessus d’une rivière en fort courant.



Le malheureux quadrupède était totalement désespéré, incapable de redescendre seul. Elle avait bien tenté de l’encourager à le faire. Sans résultat. La nuit tombait et elle n’avait plus de couverture réseau. Il était donc impossible pour elle d’appeler les secours. Pour sa propre sécurité, elle avait décidé de rebrousser chemin et avait donné l’alerte une fois la liaison téléphonique rétablie.

Mark Premasing et Aaron,des associations de protection animale Iron Paw Rescue et Animal Advocacy, ont répondu à l’appel. Ils sont arrivés sur les lieux aux alentours de 20 heures. Il leur fallait traverser les flots rapides et dangereux pour rejoindre le chien ; pour ce faire, ils se sont attachés à un câble relié à une camionnette pour ne pas être emportés.

Ils ont réussi à atteindre l’emplacement de l’animal et se sont assis à ses côtés pour le réconforter et lui donner à manger.



L’impasse, puis la délivrance

Entretemps, le courant s’est intensifié. Si bien que les bons samaritains se sont retrouvés bloqués sur la berge, incapables de regagner leur véhicule. L’un d’eux a même failli être emporté par l’eau lors d’une tentative de traversée.

Le duo est parvenu à joindre les secours. Les pompiers du San Bernardino County Fire Department sont arrivés vers 23 heures. Ils ont déployé un petit bateau de sauvetage pour faire traverser le chien et les sauveteurs. Tous ont pu retrouver l’autre rive en toute sécurité. Aucun d’eux n’était blessé.



On ignore comment et depuis combien de temps le canidé se trouvait sur cette pente. On ne sait pas non plus si sa famille a été contactée. Quoi qu’il en soit, il est sain et sauf grâce à l’intervention de Mark Premasing, d’Aaron, des pompiers et de la randonneuse qui avait lancé l’alerte.

