2 garçons voient un chien pris au piège sur le bord d'une rue inondée et décident d'agir malgré le danger

Une scène particulièrement poignante et inspirante s’est déroulée en Inde, impliquant 2 garçons pleins de compassion et de courage, ainsi qu’un chien en grande difficulté. Les faits sont rapportés par The Indian Express.

Dhanalu Vamshi, alias « arya_vamshi17 » sur Instagram, prend régulièrement part à des opérations humanitaires dans sa ville, venant en aide à des sans-abris, des orphelins et des animaux en danger.

C’est justement un chien s’étant retrouvé dans une situation extrêmement périlleuse qui apparaît dans une vidéo que Dhanalu Vamshi a partagée sur le réseau social. Une séquence devenue virale depuis sa mise en ligne en mai 2023, totalisant plus de 1,3 million de « j’aime » à ce jour. Pour la voir, il suffit de cliquer ici.

On y voit le canidé en question ayant trouvé refuge dans la crevasse d’un mur, alors que, sous sa truffe de toutou terrifié, les flots défilaient à toute vitesse. La route était, en effet, complètement inondée. Un véritable torrent au courant puissant courait alors que le quadrupède se demandait comme il allait pouvoir s’en sortir.

Fort heureusement, les secours sont arrivés. Ces derniers ne portaient ni casques ni combinaisons, mais des t-shirts et des shorts. 2 jeunes garçons s’étaient rendu compte de la détresse du chien et ont décidé de passer à l’action.



arya_vamshi17 / Instagram

Mission accomplie !

Ils ont traversé la ruelle inondée pour le rejoindre, puis ont essayé de le rassurer en le caressant. L’un d’eux a ensuite pris le chien dans ses bras et son ami l’aidé à effectuer le chemin inverse, alors que les eaux tumultueuses rendaient difficile chacun de leurs pas.

Le binôme, bien décidé à sauver l’animal, a atteint son objectif. Le chien a été mis au sec et en sécurité.

arya_vamshi17 / Instagram

On ignore ce qu’il en est advenu par la suite, s’il a été remis à ses éventuels propriétaires (il portait un collier) ou s’il était errant, mais il était bel et bien hors de danger grâce aux 2 héros du jour.