Renoncer à devenir chienne guide d'aveugle n'a pas empêché Molly d'agir en héroïne en alertant sa famille d'un péril imminent

Molly représente l’archétype du Labrador Retriever par sa douceur, l’amour qu’elle a pour les enfants, sa loyauté et l’attachement inconditionnel qui la lie à sa famille. Elle vit à Rockville dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis) avec son propriétaire Charles Miller et la femme de celui-ci.



Le lundi 15 avril, le couple s’occupait de sa petite-fille de 14 mois. Charles Miller était au rez-de-chaussée et son épouse se trouvait à l’étage. Molly, elle, était gardée dans une autre pièce que celle où l’enfant se trouvait pour ne pas l’empêcher de faire sa sieste.



La famille était loin de se douter que sous leurs pieds, un péril la guettait. Un feu s’était, en effet, déclaré au sous-sol et menaçait de se propager dans toute l’habitation. Personne ne s’en est aperçu, à l’exception de Molly.

Inhabituellement agitée, la chienne a commencé à « frapper aux portes avec ses pattes », raconte Charles Miller à WAFB. Les maîtres de la Labrador ont compris que quelque chose n’allait pas. « Oui, Molly est forte. Elle est intelligente », dit son maître.

Ils lui ont tout de suite ouvert la porte et cela leur a permis de comprendre ce qui se passait. Les flammes et la fumée s’intensifiaient. L’alarme incendie de la maison a retenti, bien après l’alerte lancée par la brave chienne.



« Elle est incroyable »

Le couple s’est dépêché de faire sortir la fillette et Molly. Malgré les dégâts matériels occasionnés par le feu, tout le monde était sain et sauf. L’incendie a été maîtrisé par les pompiers, qui étaient 45 à intervenir.

Molly peut être fière d’avoir sauvé sa famille, elle qui avait été élevée et formée pour devenir chienne guide d’aveugle au sein de l’association Guiding Eyes For The Blind. Elle avait échoué de peu à l’un des tests.

Pour Charles Miller, Molly « est une héroïne. Elle est incroyable ».