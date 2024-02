L'inquiétude d'un vétéran de l'armée pour son chien perdu depuis près de 40 jours et victime d'un accident de la route

Reuben Nieves, 80 ans, est un vétéran de l’armée pour qui Little Bear est un compagnon extrêmement précieux. Ce chien est à la fois son meilleur ami et sa source de réconfort émotionnel.



Ils ont pourtant été privés l’un de l’autre pendant 38 jours, le quadrupède s’étant échappé le 21 décembre 2023 alors que son maître était sur le point de l’emmener chez le vétérinaire.

Durant toute cette période d’angoisse et d’incertitude, Little Bear errait seul dans les rues d’Henderson, près de Las Vegas dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis). Le croisé Chihuahua / Beagle devait éviter bien des dangers, s’abriter des éléments et trouver de quoi se nourrir pour survivre.

Son humain, lui, le recherchait inlassablement. Il avait fait imprimer des avis de recherche qu’il distribuait aux propriétaires canins qui promenaient leurs chiens. Ceux-ci lui promettaient d’ouvrir l’œil et de le contacter s’ils venaient à apercevoir son ami à 4 pattes.



Reuben Nieves n’a toutefois pas eu de nouvelles de Little Bear jusqu’au dimanche 28 janvier. Une clinique vétérinaire l’a, en effet, appelé ce jour-là pour lui annoncer que son chien venait d’être retrouvé à 6 kilomètres de son domicile.

« Il m’a manqué »

Little Bear avait été percuté par une voiture. Un témoin de la scène avait eu la bonté de lui porter secours et de l’emmener à la clinique en question. Là, le personnel a découvert qu’il était pucé et a ainsi pu obtenir les coordonnées de Reuben Nieves.

« C’est un survivant, et il m’a manqué », dit ce dernier à FOX5. Le chien avait la mâchoire fracturée et souffrait de lésions aux poumons et à la tête. Il avait également perdu le tiers de son poids. « Je l'ai pris dans mes bras et je pouvais sentir sa cage thoracique », raconte son maître.

Little Bear se remet doucement de l’accident. La vétérinaire qui le suit, le Dr Amy Sarcinella, se dit satisfaite de l’évolution de son état de santé. « Il n’est pas à 100%, indique-t-elle. Nous avons encore quelques fractures à la mâchoire qui devraient guérir, espérons-le. Mais il mange, il ne semble pas souffrir. »