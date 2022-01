2 chiots malvoyants et malentendants éjectés d'une voiture trouvent refuge dans une famille d'accueil

Négligés, déshydratés et maigres, Wilson et sa sœur Wendy sont nés avec plusieurs handicaps. Ces chiots avaient donc grand besoin d’attention et de soins, mais au lieu de cela, on a préféré les éjecter d’une voiture. Heureusement, quelqu’un a vu la scène et réagi.

Dans l’Ouest de Londres, un témoin a assisté à une scène terrible. Un automobiliste a littéralement jeté 2 chiots par la fenêtre de son véhicule avant de quitter les lieux. Le passant s’est empressé de secourir les jeunes canidés, puis les a emmenés au refuge local, celui de Dogs Trust à Harefield.

L’équipe de l’association a été choquée de découvrir le degré de négligence dont étaient victimes ces chiots, un frère et une sœur appelés Wilson et Wendy. Les pauvres canidés étaient déshydratés et très maigres, preuve qu’on ne s’occupait pas du tout d’eux. Ils sont aussi malentendants et malvoyants. C’est sans doute en raison de leurs handicaps qu’ils ont été abandonnés. Les bénévoles en sont convaincus.

« Qui pourrait faire une chose pareille à 2 chiots sans défense ? »

Richard Moore, responsable de Dogs Trust West London, n’en revient pas : « vous pouvez à peine croire que quelqu'un ferait une chose pareille à deux chiots sans défense, qui en plus d'être extrêmement petits et mal en point, ont également une vue et une audition réduites », confie-t-il à MyLondon.

Wilson est né sourd et sa vue est appelée à se détériorer avec le temps. Ce qui ne l’empêche pas d’être « un concentré de bonne humeur, qui n’aime rien de plus que les jeux et les câlins », dit Richard Moore.



Wendy, elle, est venue au monde aveugle et malentendante, mais elle est capable de percevoir certains sons.

L’association prend soin des 2 chiots et leur cherche une nouvelle famille. L’idéal pour Wendy et Wilson serait de vivre dans une maison avec un jardin sécurisé et auprès de maîtres stables, car ils ont besoin d’avoir des repères.