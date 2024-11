2 chiots errants s'amusent sur un toboggan dans un parc sans se douter que leur vie est sur le point de changer

Même s’ils étaient seuls au parc et pouvaient ainsi disposer de l’aire de jeux à leur guise, il était clair qu’ils avaient besoin d’une main tendue. 2 chiots inséparables ont pu rompre avec leur vie d’errance grâce à la vigilance d’une passante et à l’intervention rapide des agents animaliers.

Paige Pitz travaille au service animalier du comté de Saginaw (Saginaw County Animal Care and Control), dans l’Etat du Michigan. Quasiment tous les jours, elle et ses collègues doivent porter secours à des animaux errants, en majorité des chiens abandonnés. « Malheureusement, ce n'est pas un appel qui nous arrive rarement », dit-elle, en effet, à The Dodo. Récemment, c’est une intervention un peu particulière qu’elle a eu à effectuer. Elle concernait 2 chiots errants.

Les jeunes canidés en question avaient été repérés par une dame qui passait devant une aire de jeux. Elle les avait vus s’amuser autour d’un toboggan, mais savait qu’il leur fallait de l’aide. Elle en a donc alerté le service animalier de Saginaw, qui a envoyé Paige Pitz et son collègue Rodney Ludlum sur les lieux.



Paige Pitz

Les 2 chiots étaient sales et leurs ventres étaient gonflés, probablement sous l’effet de la malnutrition et / ou des parasites intestinaux.

S’ils étaient assez méfiants au départ, Paige Pitz a réussi à les amener à baisser la garde en leur offrant des friandises et en leur parlant. « Je me suis assise sur le bord de la marche supérieure et les bébés se sont lentement approchés de moi, raconte-t-elle. Après quelques caresses, ils se sont penchés et ont voulu jouer et recevoir davantage de câlins ».



Paige Pitz

Les chiots ont commencé à remuer la queue. Paige Pitz et Rodney Ludlum ont pu les emmener au refuge du comté, où ils ont été examinés et soignés.

« Un problème humain, pas animal »

Les petits quadrupèdes sont ravis de disposer d’un couchage douillet et de nourriture à volonté. Devenus plus détendus, ils ont peu à peu révélé leurs personnalités contrastées. : « Le garçon noir et feu est un peu plus timide et peut être un peu maladroit, explique Paige Pitz. Le garçon blanc et beige est rapide et intelligent et peut être un peu plus extraverti et autoritaire ! Ils s'entendent très bien et serait probablement très bien avec un autre chien dans leur maison pour toujours. »

A lire aussi : Une chienne décide d'ouvrir son coeur à une nouvelle famille après avoir surmonté un acte de maltraitance avec une camionnette



Paige Pitz

En attendant d’être prêts à rejoindre leur nouvelle famille, ils continuent de grandir et de s’épanouir, loin de la peur et du besoin.

« La plupart de nos chiens sont âgés de 3 mois à 2 ans. Ce sont pratiquement tous des chiots qui ont été abandonnés. Nous n’avons pas de problème animal dans ce comté ; nous avons un problème humain », conclut Paige Pitz.