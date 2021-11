Responsable de la malnutrition de son chien, la justice le relaxe pour cause de dépression

Action Protection Animale avait interpellé la gendarmerie au sujet d’une chienne souffrant clairement de malnutrition et qui n’avait pas été vue par un vétérinaire depuis un certain temps. Contre toute attente, le parquet a classé l’affaire sans suite, une décision que l’association ne comprend pas.

L’incompréhension et la surprise sont totales du côté de l'APA (Action Protection Animale), qui tente de sauver une chienne de 11 ans découverte dans un état de maigreur extrême. Alors qu’elle s’attendait à ce que la gendarmerie intervienne et que l’animal soit saisi, le parquet en a décidé autrement, comme le rapportait Paris-Normandie dimanche 28 novembre.

Le canidé en question, Boxer répondant au nom de Gaïa, vit donc toujours chez son propriétaire à Clef-Vallée-d’Eure dans l’Eure. L’équipe de l’APA avait pu la voir et la prendre en photo, constatant qu’elle n’avait plus que la peau sur les os et apprenant qu’elle n’avait plus été examiné par un vétérinaire depuis des années.



Action Protection Animale

Après avoir sollicité la gendarmerie de Gaillon à plusieurs reprises et espérant une intervention de sa part, on a annoncé à l’association que les militaires ne pouvaient rien faire car le parquet avait classé l’affaire sans suite. Motif : une autre association s’était engagée à nourrir Gaïa et le maître avait promis de l’emmener chez le vétérinaire.

Un score corporel de 2/9 correspondant à une maigreur extrême

Propriétaire qui, lors d’un premier contact téléphonique avec les gendarmes, avait déclaré ne pas savoir pourquoi la chienne était si maigre, avant de reconnaître qu’il n’avait plus les moyens de la nourrir, précise l'APA sur son site. L’intéressé serait toutefois salarié et disposerait d’un revenu mensuel.

L’examen vétérinaire avait pourtant débouché sur un diagnostic peu rassurant, le praticien ayant attribué au quadrupède « un score corporel de 2/9 correspondant à une maigreur extrême. La prise de sang sera normale, ce qui indique que l’animal n’est vraisemblablement pas malade mais que son état serait dû à de la malnutrition chronique », toujours d’après l’association.



Action Protection Animale

« Nous ne demandons pas aux autorités judiciaires de faire leur travail »

La décision du parquet aurait également été motivée par le souhait de ne pas « faire passer un animal avant cet homme » qui souffrirait de dépression. Un point à propos duquel l'APA ne décolère pas : « Nous ne demandons pas aux autorités judiciaires d’aimer les animaux, ni de les faire passer avant le reste. Nous leur demandons simplement de faire leur travail au même titre que nous faisons le nôtre. »

Par ailleurs, l’association indique que le substitut du procureur en charge de l’affaire a fait savoir à la gendarmerie « que si l’animal venait à disparaître, nous serions directement mis en cause ». L'APA a donc le sentiment de s’être retrouvée « sur le banc des accusés » et a l’intention de « faire une citation directe devant le tribunal ».