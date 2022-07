2 chiots abandonnés dans une voiture en plein soleil cherchent désormais une famille d’adoption

Les clients d’un supermarché de Surrey, une ville située au sud de Londres en Angleterre, ont repéré sur le parking 2 jeunes croisés Labrador Retriever couleur chocolat enfermés dans une voiture. Même si une fenêtre était entrouverte, leurs chances de survie étaient minces.

Ils ont donc contacté la RSPCA locale qui a dépêché Chloe Wilson, une inspectrice avertie. La femme s’est déplacée au plus vite pour constater les faits et porter secours aux canidés. « Les gens étaient préoccupés pour les chiots qui avaient été emprisonnés à l'intérieur de l’automobile laissée sans surveillance pendant un certain temps », a-t-elle déclaré à Metro.

En effet, des témoins ont affirmé que le véhicule était présent sur les lieux depuis la veille. Par conséquent, les toutous étaient peut-être pris au piège dans cet enfer brûlant depuis au moins 24 heures.



Sauvetage

Des vétérinaires de la ville sont venus porter main forte. L’assemblée a pu évacuer les bébés, nommés Bow et Bandit, en forçant la fenêtre à demi fermée. Par bonheur, ils étaient en forme et un examen clinique a confirmé qu’ils n’étaient âgés que de 10 semaines.

« Heureusement, ces chiots allaient bien, mais la fin aurait pu être beaucoup plus tragique », a confié Chloe. Ils sont actuellement choyés au Millbrook Animal Centre de la RSPCA et sont d’ores et déjà proposés à l’adoption.



« Un propriétaire a appelé les sauveteurs et a affirmé qu'il s'agissait de ses chiens, mais il n'est jamais venu les chercher. Nous avons essayé d'établir le contact depuis et n'avons pas eu de chance. La voiture est encore sur le parking », a expliqué l’inspectrice.

En parallèle de l’enquête, l’association organise comme chaque année sa campagne Dogs Die in Hot Cars pour sensibiliser la population.

« Je suis très reconnaissante envers tous ceux qui ont aidé Bow et Bandit. Je suis heureuse qu'ils soient maintenant en sécurité sous nos soins et qu'ils finissent par chercher de nouvelles maisons », a conclu Chloe.

