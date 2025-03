2 chiens tentent de se reconstruire avec l'aide d'une association après que leur maître a tenté de mettre fin à leurs jours, car il voulait "partir avec eux"

Dans l’Eure, un quinquagénaire a décidé de mettre fin à ses jours, mais aussi d’en faire de même pour ses 2 chiens, avant de provoquer un incendie chez lui. Près d’une semaine plus tard, l’homme est toujours hospitalisé et les quadrupèdes se rétablissent en famille d’accueil. Une plainte a été déposée.

Le pire a été évité de justesse pour Nouki et Tyrex, 2 chiens dont le propriétaire a essayé de se suicider et de les tuer, rapportait Le Courrier de l’Eure le dimanche 23 mars.

Les canidés ont survécu, mais ils gardent encore de profondes séquelles, tant physiques que psychologiques et émotionnelles. Il leur faudra du temps pour s’en remettre et prendre un nouveau départ. En attendant, c’est l’association Hélios et leur famille d’accueil qui s’occupent d’eux et les aident à surmonter cette terrible épreuve.



Association Hélios / Facebook

Les faits ont eu lieu le mardi 18 mars à Bosroumois (27). Cet après-midi-là, un habitant de 59 ans a fait une tentative de suicide, tout en cherchant à ôter la vie à ses chiens car il voulait « partir avec [eux] ». Il les a égorgés, puis a mis le feu à son domicile.

« Sous le choc, horrifiée, écœurée »

L’association Hélios, basée en Seine-Maritime, en a été informée le lendemain par la gendarmerie et un magistrat, comme expliqué sur sa page Facebook le 21 mars.

« Je suis sous le choc, horrifiée, écœurée, confiait l’auteure de la publication. On pensait avoir tout vu, mais jamais nous n’avons eu à gérer une prise en charge aussi inimaginable ».

Pour Nouki, Golden Retriever de 8 ans, et son congénère Tyrex, Epagneul de 4 ans, l’épreuve a dû être horrible. Présentant des plaies de 20 cm de longueur, profonde de 6 à 7 cm pour le premier, la douleur le disputait au choc mental chez ces créatures sans défense. Dans leur esprit de canidés loyaux et inconditionnellement attachés à leur humain, il est inconcevable que ce dernier leur fasse le moindre mal. C’est pourtant ce qui s’est passé et qui a été aggravé par le fait qu’ils se soient retrouvés séparés de leur maître.

Leur survie relève quasiment du miracle. Le propriétaire a été transporté aux urgences – il est toujours hospitalisé – et les chiens emmenés chez le vétérinaire. Leurs plaies ont été soignées et recousues. Ils s’en remettent en famille d’accueil.

L’association Hélios a annoncé avoir porté plainte. Sa présidente Océane Nahri explique le motif de cette démarche auprès du Courrier de l’Eure par sa volonté de juger non pas « sa situation, mais l’acte en lui-même ».

La priorité aujourd’hui est d’aider Nouki et Tyrex à remonter la pente psychologiquement, surtout l’aîné qui ne veut plus s’alimenter et souffre de la séparation.

Nouki et Tyrex vont mieux

Hier matin, toujours sur Facebook, l’association a tenu à faire une mise au point. Elle a précisé que les chiens n’étaient pas encore adoptables, d’une part car « ils doivent être soignés, physiquement et moralement », et de l’autre parce qu’ils « sont sous placement judiciaire : en l’état, ils appartiennent à la justice, pas à nous. Il faudra qu’un jugement soit rendu pour que nous puissions en avoir la garde définitive, et cela peut prendre du temps. »

« Nous savons que la situation suscite indignation, colère, incompréhension, poursuit Hélios. Nous ressentons les mêmes émotions. Mais je ne peux et ne divulguerai aucune information sur leur propriétaire, ni sur les suites qui lui seront données, même si je suis au courant. C’est une obligation légale et une nécessité pour que justice soit faite. »

Elle en a profité pour remercier les gens qui lui ont adressé soutien et dons, les soins et la prise en charge du duo canin étant particulièrement coûteux.

Dimanche soir, Hélios a donné des nouvelles rassurantes de Nouki et Tyrex, indiquant qu’ils se portent mieux et qu’ils « commencent à se détendre chez leur famille d’accueil ».