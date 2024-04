2 chiens pompiers unissent leurs talents dans une course contre la montre pour retrouver un quinquagénaire disparu depuis des heures

Les chiens de recherche sont les principaux atouts des secours lorsqu’une personne disparaît. Quand ces canidés agissent à plusieurs, leur intervention ne peut être véritablement efficace que si leur coordination est parfaite. Cela a justement été le cas cette semaine à Nantes, quand Onyx et Sparow ont été déployés sur la quête d’un homme resté introuvable et en grande détresse.

Les forces de l’ordre nantaises ont été prévenues de la disparition d’un homme de 50 ans peu avant minuit le mardi 2 avril. Un dispositif de recherche est aussitôt lancé.

La police n’est pas la seule à intervenir ; elle fait appel aux pompiers, plus spécifiquement aux chiens de ces derniers, leur flair puissant et entraîné n’étant pas de trop dans ce genre de mission où chaque minute compte.

2 canidés et leurs maîtres-chiens respectifs, appartenant à l’équipe cynotechnique du SDIS 44 (Service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique) arrivent sur les lieux. Il s’agit d’Onyx, un Labrador Retriever, et Sparow, un Berger Belge Malinois.



Equipe Cynotechnique Loire-Atlantique / Facebook

« Les informations sont minimes », précise l’Equipe Cynotechnique Loire-Atlantique sur Facebook, mais les éléments s’organisent rapidement. « 4 secteurs de questage » sont ainsi déterminés. Onyx et Sparow concentrent leurs efforts autour du pont Anne-de-Bretagne, enjambant la Loire du côté du Bras de la Madeleine, d’après France Bleu.



Equipe Cynotechnique Loire-Atlantique / Facebook

La victime est repérée à temps

3 quarts d’heure suffisent au Labrador Retriever pour réaliser un « marquage franc ». Il s’arrête net juste au-dessus de l’un des piliers du pont. Sparow ne tarde pas à confirmer l’emplacement désigné par son congénère. 4 mètres plus bas, en effet, le quinquagénaire s’accroche désespérément à la colonne et risque à tout moment de tomber dans les eaux froides et tumultueuses du fleuve.



Equipe Cynotechnique Loire-Atlantique / Facebook

Une équipe de secours nautique est immédiatement dirigée vers l’endroit marqué par les 2 braves quadrupèdes et parviennent à mettre la victime en sécurité à bord de leur bateau. L’homme est ensuite transporté au CHU de Nantes, n’étant que légèrement blessé.

A lire aussi : Avec 250 vols à son actif, Kuma le Carlin est peut-être le chien qui a le plus voyagé au monde (vidéo)



Equipe Cynotechnique Loire-Atlantique / Facebook

« Bravo aux binômes », conclut le post Facebook de l’Equipe Cynotechnique Loire-Atlantique