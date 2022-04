2 boucs nains unis par des liens très forts atteignent un havre de paix inespéré au terme de leur odyssée (vidéo)

En règle générale, Woopets relaie des sauvetages d'animaux de compagnie, tels que des chiens et des chats. Cette fois-ci, notre équipe rédactionnelle a prêté sa plume pour écrire l'histoire de 2 boucs nains, sauvés par l'association Youcare et le refuge Les 3 Dindes.

Play

Woopets a décidé de mettre en avant le sauvetage de 2 boucs nains par l'association Youcare et le refuge Les 3 Dindes, en lien avec le label 1 % pour les animaux.

Le récit prend racine au moment où les bovidés se sont faufilés dans le jardin d'un particulier, pour y grignoter ses rosiers. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion d'observer un tel tandem dans sa cour...

Les animaux ont ensuite été pris en charge par la fourrière de Chailly-en-Brie (Île-de-France). Ne possédant aucune boucle d'identification, les caprins ont certainement été victimes d'abandon. Sensible à leur bien-être, l'association Youcare a lancé un SOS à Lisa Fernandez, présidente du refuge Les 3 Dindes. Après tout, ensemble, on est plus fort.

Objectif de la mission : offrir une vie meilleure à ces âmes innocentes, dont le plus grand souhait est tout simplement de vivre en paix.

© Woopets / YouTube / Thibault Dion (capture d'écran)

Nouveau départ

C'est avec un sourire scotché aux lèvres, que la bénévole a répondu à l'appel de Thomas Moreau, président de Youcare. Une fois arrivée sur place, Lisa a fait la connaissance de ses 2 nouveaux protégés, quelque peu effrayés par ce micmac.

Une fois qu'ils ont été installés dans le véhicule de leur sauveuse, leur sort était scellé. Après avoir été livrés à eux-mêmes et erré pendant une durée indéterminée, les boucs nains ont entamé un nouveau chapitre de leur vie.

© Woopets / YouTube / Thibault Dion (capture d'écran)

Assise derrière le volant, Lisa a conduit plusieurs heures pour les emmener vers un horizon ensoleillé. Le refuge Les 3 Dindes, situé dans le sud de la France, les a accueillis avec énormément de bienveillance.

Dans la soirée, les bovidés ont posé leurs pattes sur cette terre providentielle s'étendant sur une trentaine d'hectares. Les arrivants étaient tels des étoiles filantes fendant le ciel nocturne. Au cœur de cette obscurité, l'ensemble des sauveteurs ont allumé la lampe de l'espoir.

© Woopets / YouTube / Thibault Dion (capture d'écran)

Les animaux, baptisés You et Care en l'honneur de l'organisme qui a permis la réalisation de ce sauvetage, ont été placés en quarantaine. Procédure sanitaire officielle ! Au cours de cette période, les 2 camarades inséparables ont été castrés, pour qu'ils puissent rejoindre le reste du troupeau.

Le jour J, soit un mois plus tard, leurs bienfaiteurs ont été ravis de les présenter à leur nouvelle famille. « La mise en relation s'est super bien passée, a confié Lisa Fernandez, il y a eu 5 minutes où ils se sont jaugés, où la hiérarchie a dû se réinstaller de nouveau, mais ils sont super contents de pouvoir goûter à la vie avec les congénères. »

© Woopets / YouTube / Thibault Dion (capture d'écran)

Lorsqu'ils seront grands, You et Care intègreront les rangs des chèvres adultes et bénéficieront de 10 hectares boisés en semi-liberté. À l'heure actuelle, les jeunots vivent au jour le jour, sans se soucier du lendemain, avec des compagnons du même âge.

Au terme d'une vie d'exil, les 2 boucs nains ont enfin trouvé la paix dans un cadre bucolique. Les routes sur lesquelles ils traînaient désespérément les pieds se sont métamorphosées en chemins verdoyants ; les rumeurs de la ville ont été étouffées par les joyeux gazouillis des oiseaux sauvages ; la peur qui étreignait leur cœur a été chassée par l'euphorie. La dernière page du roman de You et Care nous offre une très belle fin !

© Woopets / YouTube / Thibault Dion (capture d'écran)