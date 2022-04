2 Bergers Australiens sourds et aveugles extirpés d'un élevage irresponsable (vidéo)

Little Buddy et Aster Rose sont nés avec des handicaps et ont été abandonnés par des éleveurs sans scrupules. Krysten Harper, originaire de l'Alabama (États-Unis), a regardé au-delà de leurs différences et les a pris sous son aile.

Bien qu'ils se ressemblent, Little Buddy et Aster Rose sont nés dans des élevages différents. Les 2 Bergers Australiens sont atteints de surdité et de cécité, rapporte un article paru le 8 avril 2022 dans les colonnes de Mirror. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que le destin leur réservait une belle surprise.

Il y a 3 ans, Krysten Harper a rencontré Little Buddy dans un refuge et est tombée amoureuse de lui. L'animal abandonné par un éleveur a passé 2 ans dans un chenil, rêvant de connaître un jour la vie de famille. Son vœu le plus cher s'est réalisé avec l'arrivée de Krysten. Après l'avoir adopté, la trentenaire lui a appris à se déplacer dans la maison et l'a aidé à reprendre goût à la vie.

« Il se réveillait en pleurant au milieu de la nuit et ne dormait que dans des coins ou sous des chaises. C'était une petite boule d'anxiété, a-t-elle expliqué à nos confrères d'outre-Manche, il était terrifié par les ombres et refusait de sortir après le coucher du soleil. Mais c'était le chien le plus gentil que j'aie jamais rencontré. Nous sommes des âmes sœurs. »

Des chiens heureux d'être aimés, malgré leurs différences

Au début de l'année 2022, Krysten a décidé d'adopter un deuxième chien sourd et aveugle. Cette belle personne a donc accueilli Aster Rose, à l'âge de 3 mois. Cette adorable chienne adore rencontrer de nouvelles têtes et se faire des amis... à 2 jambes ou à 4 pattes !

« Elle ne peut peut-être pas voir, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas trouver la partie la plus ensoleillée de la cour et mettre son museau en l'air pour sentir la chaleur », a confié sa mère adoptive.

Comme son « grand frère », Aster Rose apprend à naviguer dans un monde obscur et silencieux, où Krysten a allumé la lampe de l'espoir. Depuis peu, elle maîtrise l'art de monter les escaliers. « C'est quelque chose qui semble si simple, mais pour un petit chiot aveugle et sourd, les escaliers représentent un énorme obstacle », a indiqué sa propriétaire au grand cœur.

Cette dernière a ajouté : « La plus grande différence est la façon dont je communique avec eux. Nous nous appuyons sur des signaux tactiles, donc une tape sur le bas du dos signifie "assis" et une main sur la poitrine signifie "pas bouger". »

L'Américaine publie régulièrement des photos de ses protégés sur son compte Instagram. Une activité qui permet de sensibiliser le public. « Les chiens aveugles et sourds peuvent vivre des vies incroyables, a estimé Krysten Harper, Aster est si heureuse, pleine de vie et quiconque la rencontre tombe immédiatement amoureux d'elle. »

Aster Rose et Little Buddy n'auraient pu rêver mieux comme famille !

