2 ans après un signalement ignoré, un couple retrouve un chien dans la même cage et décide d'agir (vidéo)

Comment agir face à un animal en détresse quand les autorités locales ou les refuges ne semblent pas intervenir ? Un couple de passage dans une petite ville italienne a rapidement fait son choix en découvrant un chien enfermé dans une cage, visiblement négligé. Touchés par sa souffrance et incapables de rester passifs, ils ont décidé de tout faire pour lui offrir la liberté et l’amour qu’il attendait depuis si longtemps.

De nombreux animaux maltraités peuvent parfois survivre des mois, voire des années sans qu’on leur vienne en aide. Il suffit pourtant qu’une personne ne détourne pas le regard pour changer une vie. C’est précisément ce qu’a fait un couple de Canadiens en découvrant un chien en détresse lors d’un séjour en Italie.

Négligé et enfermé dans une cage

Dans une récente vidéo Instagram relayée par DogTime, le couple est revenu sur cette incroyable histoire de sauvetage. C’est en septembre 2022 que tout a commencé. Alors qu’ils séjournaient dans une petite ville italienne, ils ont trouvé un chien enfermé dans une cage, visiblement en détresse.

Ne pouvant intervenir eux-mêmes et se préparant à quitter le pays, ils ont donc naturellement signalé la situation à une association locale de protection animale en espérant que les autorités interviennent rapidement.

© @iamchrisjames / Instagram

Quelle ne fût pas leur surprise en revenant 2 ans plus tard dans ce même village de constater que le chien était toujours enfermé, négligé et souffrant de la chaleur !

Bouleversés, ils ont commencé à lui rendre visite chaque jour, lui apportant de la nourriture et de l'eau, tout en cherchant à savoir s’il avait un propriétaire. Malgré leurs multiples démarches auprès de la police et des refuges pour animaux, le couple n’a reçu que peu de soutien. Ne pouvant rester sans rien faire, ils ont finalement pris les choses en main.

© @iamchrisjames / Instagram

La liberté retrouvée

Après plusieurs jours d’inquiétude, le couple a en effet secouru le chien lui-même, l’a emmené chez un vétérinaire où des examens ont confirmé qu'il n'était pas pucé et qu'il était dangereusement proche de la déshydratation sévère, puis l’a fait toiletter. Voir ce toutou soulagé et heureux les a profondément touchés.

© @iamchrisjames / Instagram

Près d'un an après la disparition de Simba, le Labrador du couple, ce chien, baptisé Ringo, est rapidement devenu un membre de leur famille.

Dans les semaines qui ont suivi, les bons samaritains ont parcouru l’Italie avec leur petit rescapé, lui permettant de découvrir enfin la liberté et la vie en dehors de sa cage. Peu après, le toutou a pris l’avion pour rejoindre son nouveau foyer au Canada, où il profite désormais pleinement de la vie.

A lire aussi : « Merci d'avoir immortalisé ça », un chien partage un rituel adorable avec sa voisine et continue de l’attendre chaque jour après son décès (vidéo)

Cette histoire pose cependant une question importante : le couple devait-il attendre que les autorités interviennent ou agir eux-mêmes pour sauver le chien, au risque de s’exposer à des conséquences légales ? Bien qu’il soit préférable de s’en remettre aux autorités, ils ont quant à eux choisi de répondre à l’urgence et de changer la vie de ce toutou en détresse...