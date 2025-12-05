  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. 15 chiens retrouvés ensemble au cœur d’une réserve forestière reprennent vie après leur premier bain

15 chiens retrouvés ensemble au cœur d’une réserve forestière reprennent vie après leur premier bain


dans la catégorie Sauvetages

Ces 15 chiots âgés de 2 à 6 ans ont été retrouvés dans l’Illinois (États-Unis), au sein d’une réserve naturelle peu fréquentée. Les sauveteurs ont dû agir de manière organisée pour sauver ces boules de poils au pelage très sale et emmêlé.

Illustration : "15 chiens retrouvés ensemble au cœur d’une réserve forestière reprennent vie après leur premier bain "
© The Dodo

Si l’endroit est très apprécié des promeneurs, il est plutôt hostile pour des chiens habitués à une vie en intérieur. Le département de police du secteur a repéré récemment la présence anormale de 15 chiots livrés à eux-mêmes dans cet endroit éloigné de tout. Blottis les uns contre les autres, ils n’attendaient qu’une chose : qu’on leur tende la main.

Illustration de l'article : 15 chiens retrouvés ensemble au cœur d’une réserve forestière reprennent vie après leur premier bain

The Dodo

15 chiens visiblement abandonnés

La police est intervenue avec le département dédié aux animaux du secteur de Cook. Le sauvetage a été facilité par 15 canidés visiblement très en demande d’une aide humaine. Les intervenants ont compris que les chiens avaient été abandonnés très certainement par un véhicule ayant emprunté la seule route qui traverse la réserve.

Une odeur prenante

Les chiens ont trouvé place dans le véhicule venu à leur rencontre. Ils se sont blottis les uns contre les autres. Jeremy Manthey de la South Suburban Humane Society confiait à The Dodo : “Honnêtement, il y avait une très mauvaise odeur ».

Pour qu’ils se sentent au mieux et pour ne pas les brusquer, les chiens ont été installés par groupes de 5 dans des box le temps d’une nuit. « Ils voulaient juste être proches l’un de l’autre », se souvient le sauveteur.

Illustration de l'article : 15 chiens retrouvés ensemble au cœur d’une réserve forestière reprennent vie après leur premier bain

The Dodo

Un toilettage progressif

Les bénévoles de la structure ont tout d’abord coupé les poils des chiens au niveau du visage, afin qu’ils puissent se nourrir et respirer correctement. L’équipe a attendu quelques jours avant de procéder à un toilettage complet, en particulier pour les animaux dont le pelage était très emmêlé.

Les chirurgiens ont profité de la stérilisation de plusieurs chiens pour les débarrasser de leurs poils. Sédatés, les chiens n’ont rien senti. Tous de race Shih Tzu, ils ont retrouvé un nouveau souffle après cette intervention.

A lire aussi : Ces chiens sont formés pour sauver l’iguane des Petites Antilles, emblème local menacé par une espèce invasive

« Du temps pour décompresser »

10 des chiens ont pu être accueillis par des familles grâce au soutien d’un refuge partenaire : Tiny N Tall Rescue. Ayant besoin de temps et de patience, les chiens ont découvert leur nouvel univers avec beaucoup de prudence. Pour les sauveteurs, il est évident que ces animaux qui ont trouvé tant du réconfort entre eux ne devraient jamais être séparés. Leurs futures adoptions seront pensées en duo.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Consciente de vivre ses derniers instants en compagnie de son chien, cette jeune femme offre à son Golden Retriever un dernier souvenir féérique sous les illuminations (vidéo) Emotion

Consciente de vivre ses derniers instants en compagnie de son chien, cette jeune femme offre à son Golden Retriever un dernier souvenir féérique sous les illuminations (vidéo)

Le deuil animal est le moment que redoutent tous les propriétaires de boules de poils. Pourtant, lorsque l’on adopte...

04/12/25 | Par P. Nemard