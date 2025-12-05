15 chiens retrouvés ensemble au cœur d’une réserve forestière reprennent vie après leur premier bain

Ces 15 chiots âgés de 2 à 6 ans ont été retrouvés dans l’Illinois (États-Unis), au sein d’une réserve naturelle peu fréquentée. Les sauveteurs ont dû agir de manière organisée pour sauver ces boules de poils au pelage très sale et emmêlé.

Si l’endroit est très apprécié des promeneurs, il est plutôt hostile pour des chiens habitués à une vie en intérieur. Le département de police du secteur a repéré récemment la présence anormale de 15 chiots livrés à eux-mêmes dans cet endroit éloigné de tout. Blottis les uns contre les autres, ils n’attendaient qu’une chose : qu’on leur tende la main.

The Dodo

15 chiens visiblement abandonnés

La police est intervenue avec le département dédié aux animaux du secteur de Cook. Le sauvetage a été facilité par 15 canidés visiblement très en demande d’une aide humaine. Les intervenants ont compris que les chiens avaient été abandonnés très certainement par un véhicule ayant emprunté la seule route qui traverse la réserve.

Une odeur prenante

Les chiens ont trouvé place dans le véhicule venu à leur rencontre. Ils se sont blottis les uns contre les autres. Jeremy Manthey de la South Suburban Humane Society confiait à The Dodo : “Honnêtement, il y avait une très mauvaise odeur ».

Pour qu’ils se sentent au mieux et pour ne pas les brusquer, les chiens ont été installés par groupes de 5 dans des box le temps d’une nuit. « Ils voulaient juste être proches l’un de l’autre », se souvient le sauveteur.

The Dodo

Un toilettage progressif

Les bénévoles de la structure ont tout d’abord coupé les poils des chiens au niveau du visage, afin qu’ils puissent se nourrir et respirer correctement. L’équipe a attendu quelques jours avant de procéder à un toilettage complet, en particulier pour les animaux dont le pelage était très emmêlé.

Les chirurgiens ont profité de la stérilisation de plusieurs chiens pour les débarrasser de leurs poils. Sédatés, les chiens n’ont rien senti. Tous de race Shih Tzu, ils ont retrouvé un nouveau souffle après cette intervention.

« Du temps pour décompresser »

10 des chiens ont pu être accueillis par des familles grâce au soutien d’un refuge partenaire : Tiny N Tall Rescue. Ayant besoin de temps et de patience, les chiens ont découvert leur nouvel univers avec beaucoup de prudence. Pour les sauveteurs, il est évident que ces animaux qui ont trouvé tant du réconfort entre eux ne devraient jamais être séparés. Leurs futures adoptions seront pensées en duo.