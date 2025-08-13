13 ans après avoir été séparée de son chien de coeur qu’elle n’a pas pu garder, cette jeune femme reçoit un appel troublant (vidéo)

Le destin s’acharne parfois à nous faire comprendre que l’on est destiné à une mission bien précise comme ce fût le cas pour Julia Schmitt. À 25 ans, la jeune femme a recueilli un adorable chiot croisé Teckel qu’elle a gardé sous son aile le temps de lui trouver une famille pour la vie. Mais 13 ans plus tard, elle a reçu un appel qui lui a brisé le cœur…

En 2011, Julia Schmitt était encore une simple jeune femme qui tentait tant bien que mal de s’insérer dans la vie professionnelle lorsqu’un chiot prénommé Lincoln est venu bouleverser son quotidien. Attendrie par cet adorable croisé Teckel, la jeune femme s’est portée volontaire pour lui servir de famille d’accueil le temps qu’il trouve sa famille pour la vie. Pendant plusieurs mois, Julia et Lincoln ont vécu en totale harmonie.

Le canidé accompagnait même sa maîtresse temporaire au travail et partageait de belles balades en sa compagnie. Puis, les adoptants parfaits se sont présentés à la porte de la jeune femme… Le cœur brisé, mais consciente qu’elle ne pourrait pas rendre le toutou heureux sur le long terme, Julia a laissé partir Lincoln… “Je travaillais 15 heures par jour et je ne pouvais pas m'occuper de lui comme il le méritait”, a-t-elle expliqué sur son compte TikTok.

Une surprise de taille

Comme le raconte le Sahan Journal, 13 longues années se sont ensuite écoulées. Julia et Lincoln ont tous les 2 poursuivi leur vie de leur côté, mais celle du toutou n’a visiblement pas été de tout repos… Il y a quelques mois, la jeune femme désormais bien installée dans sa vie, a reçu un message du contrôle animalier de Minneapolis (États-Unis) qui annonçait avoir retrouvé son chien. Confuse, Julia a demandé plus de précisions. Son interlocuteur lui a alors annoncé que Lincoln, désormais âgé de 13 ans, avait été retrouvé attaché à un grillage avec un sac contenant ses affaires. Les coordonnées de sa micropuce n’avaient jamais été changées et Julia restait donc la propriétaire officielle !

© @julz1129 / TikTok

La solution idéale

Dévastée par cette nouvelle, la jeune femme a immédiatement sauté dans sa voiture pour aller récupérer le pauvre canidé. Cependant, elle était toujours autant dans l’incapacité de le garder. Mais cette fois, elle lui a trouvé une famille 5 étoiles puisque ce sont sa tante et son oncle qui ont adopté Lincoln ! De cette façon, elle est assurée qu’il finira sa vie dans une bonne famille et pourra très régulièrement lui rendre visite.

