13 600 euros : la facture du vétérinaire pour soigner son chien de la morsure d'un serpent à sonnette !

Mordue par un serpent venimeux, une jeune chienne a été sauvée de justesse par les vétérinaires. Si la facture relative aux soins est salée pour sa famille, cette dernière s’estime chanceuse que l’animal ait survécu.

Une chienne attaquée par un crotale a failli y laisser la vie, mais elle s’en est finalement sortie au prix de soins intensifs pendant plusieurs jours, rapportait Le Progrès le 5 avril.



L’incident a eu lieu à Simi Valley, dans l’Etat de Californie. Le canidé en question est une jeune femelle Boston Terrier répondant au nom de Charli. Elle se trouvait alors dans le jardin familial, où elle jouait tranquillement et laissait libre cours à sa curiosité. D’ordinaire, sa maîtresse ne la laisse pas s’aventurer à l’extérieur sans laisse, mais ce n’était pas le cas ce jour-là.

Charli était loin de se douter du danger qui la guettait. Un serpent à sonnette avait trouvé refuge derrière la poubelle, et dès que la chienne s’est retrouvée à sa portée, le reptile l’a violemment attaquée. Il l’a mordue au-dessus de l’œil.

Le vaccin et prise en charge rapide ont sauvé la chienne

Cela aurait pu être fatal à Charli, mais heureusement, elle avait reçu son vaccin contre le venin de serpent. Emmenée aux urgences vétérinaires, la chienne s’est vu administrer un anti-venin, puis différents autres traitements.



Une semaine plus tard, son état de santé s’est nettement amélioré, même si elle restait encore un peu enflée et secouée. Ses jours ne sont plus en danger et elle est rentrée à la maison.

Sa propriétaire a dû débourser une importante somme pour ses soins : 15 000 dollars, soit 13 600 environ. Des frais en partie couverts par l’assurance santé de la chienne.

Charli est, en quelque sorte, une miraculée.

