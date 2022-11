Voici Hanny, chatte Bengal que rien n'arrête, pas même son handicap

Souffrant d’une paralysie du train arrière depuis son plus jeune âge, Hanny n’en est pas moins une chatte active et à l’énergie débordante. Elle accompagne ses humains dans toutes sortes d’aventures, et le fait avec encore plus d’enthousiasme lorsqu’il s’agit d’aller à la plage.

La résilience dont nos animaux de compagnie font preuve face aux pires difficultés a de quoi nous motiver et nous inspirer. L’histoire d’Hanny, rapportée par Metro, en est la parfaite illustration.

Cette chatte Bengal a connu la paralysie quasiment toute sa vie. Quelques heures à peine après sa naissance, elle avait été mordue par un congénère. Sa colonne vertébrale gravement atteinte, elle ne pouvait pas utiliser ses pattes arrière.

Sarah et son mari, ses propriétaires, l’ont adoptée alors que bon nombre de personnes auraient évité de le faire en raison de son handicap. C’est l’une des plus belles décisions que ce couple ait prises, vu le bonheur et la joie qu’elle lui apporte au quotidien.

Aujourd’hui âgée de 8 mois, Hanny vit à 100 l’heure malgré la paralysie. Elle se déplace en se traînant à la force de ses pattes avant. Ses humains lui ont acheté un chariot sur mesure, mais elle n’en a pas voulu et préfère avoir le train arrière enveloppé dans du tissu pour « ramper ». Cela lui procure visiblement confort et réconfort.



hannythesharkasaurus / TikTok

Avec ses propriétaires, elle enchaîne aventures et découvertes en pleine nature. La chatte adore les randonnées en forêt, au bord des lacs, dans les grottes ou encore les parcs. Ses sorties préférés sont toutefois celles qui ont lieu à la plage. Sarah et son conjoint l’y emmènent aussi souvent que possible. « Elle court vers la mer dès que ses pieds touchent le sable », raconte sa maîtresse. La Bengal aime aussi se confronter aux vagues.



hannythesharkasaurus / TikTok

« Un peu plus forte chaque jour »

En digne représentante de cette race issue du croisement de divers félins domestiques (Abyssin, Burmese et Mau Egyptien notamment) et du chat léopard asiatique, Hanny ne craint pas du tout l’eau.

« Elle devient un peu plus forte chaque jour », dit d’elle Sarah. Cette dernière explique aussi que la chatte est devenue une petite célébrité. Les gens s’arrêtent quand ils la croisent pour parler d’elle ou même la prendre en photo. Hanny est également populaire sur TikTok, où le compte qui lui est consacré réunit plus de 2000 abonnés.

