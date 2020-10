Utilisé comme un ballon de football et quasiment noyé, ce chaton a découvert la chaleur d’un foyer deux semaines après avoir été secouru !

Il y a un peu plus d’un mois, un chat répondant au nom de Nemo avait été martyrisé par des jeunes dans les Ardennes. Recueilli et soigné par une association locale, il a finalement trouvé une famille aimante pour lui permettre de connaître un nouveau départ dans la vie.

Nemo avait vécu un véritable calvaire début septembre. Une bande de jeunes de Charleville-Mézières (Ardennes) s’en était pris à ce pauvre chat, l’utilisant comme ballon de football. Les individus avaient ensuite essayé de le noyer dans la fontaine Charles de Gonzagues, comme le rapporte France 3 Grand Est.

L’animal a survécu à ces actes cruels. Il a ensuite été pris en charge et soigné par l’équipe d’une association locale, la Ligue pour l'intérêt de la société et de l'animal (LISA). « Nous l'avons gardé une semaine dans nos locaux, et il a vu le vétérinaire. Il a été vacciné et pucé », indique Sabrina, présidente de ladite organisation.

Bien qu’il n’y ait eu qu’une poignée de personnes désireuses d’adopter le chat, une famille a finalement été trouvée pour le félin. Un couple de retraités ardennais, en l’occurrence.

L’animal ne s’appelle plus Nemo, mais Zak désormais. « Affolé et très craintif » après son sauvetage, il est beaucoup plus serein aujourd’hui, puisqu’il « fait des câlins et tout se passe bien », ajoute la présidente de l’association LISA.

C’est d’ailleurs sur la page Facebook de la Ligue que la nouvelle de l’adoption du chat a été annoncée samedi dernier (10 octobre 2020).

