Victime d’une amputation après avoir chuté d'une tour, ce chat miraculé s’offre un nouveau départ

Le 28 octobre dernier, à Aberdeen (Écosse), un matou a fait une chute qui aurait bien pu lui coûter la vie. Il a tout de même dû être amputé de l’une de ses pattes, mais aujourd’hui, tout cela n’est plus qu’un lointain mauvais souvenir…

Un incident dramatique s’est déroulé à Aberdeen, l’une des plus grandes villes d’Écosse. Plusieurs chats sont tombés d’un immeuble haut de plusieurs mètres le 28 octobre dernier, et certains vont y perdre la vie. Parmi les accidentés, il y avait un Scottish Fold en piteux état, gisant à même le sol, et victime de vomissements.

Le félin l'a échappé belle, malgré tout

Rapidement, un individu l’a repéré et a décidé de tout faire pour lui venir en aide. Il a alors contacté la SSPCA (Société Écossaise pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux), et c’est à partir de ce moment-là que les bénévoles de l’association ont pris le relais.

Ils ont confié le félin à un vétérinaire, qui a confirmé que l’une de ses pattes avant était fracturée. Le professionnel de santé animale n’a pas eu d’autre choix que de l’amputer. Le chat, nommé Orwell, a ensuite suivi une période de convalescence à l’Aberdeenshire Rescue and Rehoming Centre, où il a reçu beaucoup de soins et d’amour.

Une nouvelle vie avec une patte en moins

Orwell n’a pas tardé à s’habituer à son nouveau corps. Il a appris à vivre sans sa patte et, selon les bénévoles de la SSPCA, il vivait comme n’importe quel autre chat. Une fois en meilleure forme, il était prêt à entamer la prochaine aventure de sa vie : l’adoption.

2 mois plus tard, Margaret et Anne ont flashé sur lui et ont décidé de l’accueillir sous leur toit. Elles en sont « immédiatement tombées amoureuses », rapporte le Daily Record, et l’ont renommé Jura, en référence à un breuvage qu’elles apprécient.

Le Scottish Fold aux yeux de couleur ambre mène aujourd’hui une vie de rêve dans les Trossachs, une vallée boisée du pays. Il adore courir aux 4 coins de sa nouvelle maison, et il n’a pas besoin de sa 4e patte pour cela. Jura sait monter et descendre les escaliers, et pourrait passer ses journées à jouer avec des lacets, ou encore avec sa fausse souris pleine d’herbe à chat.

A lire aussi : 2 chatons se sont rencontrés en famille d’accueil, et depuis, ils forment un duo inséparable (vidéo)

Les bénévoles de la SSPCA sont ravis de la fin heureuse de cette histoire. « Nous sommes si soulagés que Jura ait trouvé le foyer aimant qu’il mérite après sa mésaventure de l’année dernière, et nous voudrions remercier Margaret et Anne de lui offrir une nouvelle vie » s’est exprimée Jacqueline McEwen, responsable de l’Aberdeenshire Rescue and Rehoming Centre.